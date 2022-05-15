快訊

Linux是林姓商人發明的？三立火速下架政論節目片段

Omicron喉嚨指向性高 醫師建議：每天漱口降低病毒量

長期反對加入北約 瑞典執政黨料將改變立場

臉部平權馬拉松 參賽者跑1公里遠通就捐1元護道安

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
臉部平權運動台北國道馬拉松今天登場。圖／遠通電收提供
臉部平權運動台北國道馬拉松今天登場。圖／遠通電收提供

亞洲唯一全程在國道上舉辦的路跑賽事「臉部平權運動台北國道馬拉松」今天登場，遠通電收年首度擔任賽事主要贊助夥伴，宣布加碼公益，本屆賽事所有參賽者每跑1公里，遠通便投入1元守護兒童及壯世代等弱勢交通族群。

遠通電收今年首度贊助國道路跑，因配合防疫規範使賽事從今年3月延到今日，仍吸引了數千名跑者報名參賽，其中參與全、半程馬拉松的專業跑者，更占了總參賽人數將近半數。

遠通今日也宣布加碼，將原先設定eTag用戶跑1公里，遠通投入1元護道安的公益行動，擴大適用於所有跑者，將跑者所累計的愛心跑程集結起來，1比1轉化為道安公益經費，用於推廣包括行人、幼兒、高齡者與騎士等弱勢交通族群的社會公益作為。

鐵人主播侯以理、運動網紅許瑨庭，本次分別擔任半馬與10K組配速團團長，今日帶領14位專業配速員，陪伴選手跑出佳績；台灣首位職業圍棋世界冠軍「紅面棋王」周俊勳也響應活動，共同支持臉部平權運動與推廣道路安全。

遠通電收總經理張永昌本次報名參加10K賽事，他表示，遠通電收很榮幸能透過國道路跑賽事，在除了國道上提供ETC服務，也與用路人建立起健康生活與社會公益的鏈結。遠通秉持善盡企業社會責任的理念，串接路跑活動與道安公益，希望能號召更多企業響應，共同呼籲外界關心弱勢用路人行得更加安全。

國道 路跑

延伸閱讀

路跑／名將齊聚國道馬拉松 黑色閃電、曹純玉奪冠

雙溪高中科技繁星亮眼 6在地學生3年「馬拉松」圓夢

宜18線拓寬改善工程今動土 明年底竣工提升道安

美國夫婦攜6歲兒跑完全馬惹議 奧運選手：肯定對孩子不好

相關新聞

一張圖看天氣！明後兩天濕涼低溫16度 下波鋒面這天到

中央氣象局表示，未來一周前後都有鋒面在附近，雨勢明顯要多加注意，周二至周四雨勢相對較為緩和，但仍有迎風面及午後熱力作用的...

全台8縣市晚間大雨及豪雨特報 留意短延時強降雨

中央氣象局對全台8縣市發布豪雨及大雨特報：滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今晚至明日屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率...

員工跳槽成日常？台鐵駁低薪 高員級人員每月薪資79K加獎金

媒體報導台鐵員工有53%為基層佐級技術人員，月薪僅3萬3千多元，比不上公家機關跟國營企業，導致跳槽成為台鐵員工日常。台鐵...

2024年前人力恐跌破1萬？ 台鐵：公司化可加速增補員工

媒體報導台鐵人力不足，今年1到3月就有204人離職，推估到2024年公司化前，台鐵總人力可能跌破1萬人以下，影響整體調度...

交通部編交安教材 教兒童保護自己

兒童交安事故傷亡率近年上升，搭車為最大宗原因，其次為步行及騎腳踏車時發生，靖娟基金會呼籲，兒童因身形與發展有所限制，應及...

坐爸媽車潛藏風險 近3年逾2.8萬名兒童因交通事故傷亡

今天是「全國兒童安全日」，但近三年仍有超過2.8萬名以上未滿12歲兒童因交通事故傷亡，其中僅兩成是步行及騎腳踏車途中導致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。