臉部平權馬拉松 參賽者跑1公里遠通就捐1元護道安

亞洲唯一全程在國道上舉辦的路跑賽事「臉部平權運動台北國道馬拉松」今天登場，遠通電收年首度擔任賽事主要贊助夥伴，宣布加碼公益，本屆賽事所有參賽者每跑1公里，遠通便投入1元守護兒童及壯世代等弱勢交通族群。

遠通電收今年首度贊助國道路跑，因配合防疫規範使賽事從今年3月延到今日，仍吸引了數千名跑者報名參賽，其中參與全、半程馬拉松的專業跑者，更占了總參賽人數將近半數。

遠通今日也宣布加碼，將原先設定eTag用戶跑1公里，遠通投入1元護道安的公益行動，擴大適用於所有跑者，將跑者所累計的愛心跑程集結起來，1比1轉化為道安公益經費，用於推廣包括行人、幼兒、高齡者與騎士等弱勢交通族群的社會公益作為。

鐵人主播侯以理、運動網紅許瑨庭，本次分別擔任半馬與10K組配速團團長，今日帶領14位專業配速員，陪伴選手跑出佳績；台灣首位職業圍棋世界冠軍「紅面棋王」周俊勳也響應活動，共同支持臉部平權運動與推廣道路安全。

遠通電收總經理張永昌本次報名參加10K賽事，他表示，遠通電收很榮幸能透過國道路跑賽事，在除了國道上提供ETC服務，也與用路人建立起健康生活與社會公益的鏈結。遠通秉持善盡企業社會責任的理念，串接路跑活動與道安公益，希望能號召更多企業響應，共同呼籲外界關心弱勢用路人行得更加安全。