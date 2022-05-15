今明兩天各地有雨 周二多雲到晴
梅雨鋒面雖已遠離，不過滯留鋒面卻籠罩全台，各地都有短時強降雨，尤其在南台灣、東部及澎湖地區會有局部大雨。北部則受東北季風及鋒面雙重影響，天氣又濕又涼。北部氣溫約16至20度，中部18至25度，南部氣溫約20至24度。
今年第一波梅雨鋒面昨天通過台灣，已進入巴士海峽，但緊接著帶有水氣的華南雲雨系陸續東移影響台灣。因此，今明兩天全國各地仍是下雨的天氣型態，今晚至明上午，西半部地區會出現局部較大雨勢。若雲雨帶東移加快，預計明晚起各地的降雨將趨緩。因東北季風增強，各地溫度偏低，尤其中北部及東北部地區早晚低溫只有16度左右，且在陰雨綿綿的天候下，濕涼的感受更為明顯。
周二起，西半部將是多雲到晴的天氣，氣溫逐漸回升，但東半部及各地山區午後會有局部短暫陣雨。周四起，受偏南風影響，各地天氣轉趨不穩定，降雨機率增加，且可能會持續到下周末。不過氣溫下降幅度有限，北部及東部氣溫約在22至26度左右，中南部約23至28度。
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