今明兩天各地有雨 周二多雲到晴

梅雨鋒面雖已遠離，不過滯留鋒面卻籠罩全台，各地都有短時強降雨，尤其在南台灣、東部及澎湖地區會有局部大雨。北部則受東北季風及鋒面雙重影響，天氣又濕又涼。北部氣溫約16至20度，中部18至25度，南部氣溫約20至24度。

今年第一波梅雨鋒面昨天通過台灣，已進入巴士海峽，但緊接著帶有水氣的華南雲雨系陸續東移影響台灣。因此，今明兩天全國各地仍是下雨的天氣型態，今晚至明上午，西半部地區會出現局部較大雨勢。若雲雨帶東移加快，預計明晚起各地的降雨將趨緩。因東北季風增強，各地溫度偏低，尤其中北部及東北部地區早晚低溫只有16度左右，且在陰雨綿綿的天候下，濕涼的感受更為明顯。