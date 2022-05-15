一張圖看天氣！明後兩天濕涼低溫16度 下波鋒面這天到

中央氣象局表示，未來一周前後都有鋒面在附近，雨勢明顯要多加注意，周二至周四雨勢相對較為緩和，但仍有迎風面及午後熱力作用的局部降雨，外出記得攜帶雨具備用。

氣象局表示，5月16日到5月17日清晨，北台灣氣溫偏涼低溫約16度，其他地區低溫約20度左右。5/16日東北季風及鋒面位於南邊的巴士海峽，北台灣偏涼，各地水氣多，西半部及宜蘭地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，花東地區也容易有短暫陣雨。

5月17日至19日氣溫回升，各地感受舒適稍暖，最高溫約27度至31度。這段期間東北季風逐漸減弱，周二清晨仍然偏涼，白天氣溫逐漸回升，西半部也從短暫降雨轉為多雲的天氣，但午後還是有熱力作用的局部降雨，而東半部地區及大台北、恆春半島則是在偏東北風到東風的迎風面，不定時有局部降雨的機率。