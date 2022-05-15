員工跳槽成日常？台鐵駁低薪 高員級人員每月薪資79K加獎金

媒體報導台鐵員工有53%為基層佐級技術人員，月薪僅3萬3千多元，比不上公家機關跟國營企業，導致跳槽成為台鐵員工日常。台鐵局今天表示，每月固定薪資低於3萬3千元者，僅占全體員工數7.7%，高員級人員每月固定薪資更可達7.9萬元以上。

台鐵局表示，均配合行政院歷次軍工教員工調薪政策調整員工待遇，111年度甫辦理調薪4%作業，台鐵局高員級人員每月固定薪資4萬7730元至7萬9020元，員級人員3萬9730元至6萬5410元，佐級人員3萬7320元至5萬8280元。

台鐵局營運人員營運專員每月固定薪資3萬7950元至5萬5500元，營運員3萬2890元至4萬7050元，服務員3萬500元至3萬8810元，服務佐理2萬6960元至3萬1890元。

台鐵局表示，每月固定薪資低於3萬3千元者，僅占全體員工數7.7%，台鐵局員工除每月固定薪資外，另依不同業別及從事職務屬性，分別支領獎金、津貼、費用等非固定性給與（計達16項），例如擔任危險職務者再加給危險職務津貼、乘務人員支領乘務旅費及安全獎金、輪值夜班再加給延長工時及夜點費等，故員工實領薪資多較固定薪資為高。

台鐵局說，台鐵行業別屬性、薪資結構、人員身分均與郵政公司不同，不宜直接援引比較。