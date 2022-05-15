2024年前人力恐跌破1萬？ 台鐵：公司化可加速增補員工

媒體報導台鐵人力不足，今年1到3月就有204人離職，推估到2024年公司化前，台鐵總人力可能跌破1萬人以下，影響整體調度及行車安全。台鐵局今天表示，110年底員工人數1萬5881人，111年3月底員工人數1萬5677人，差距204人，包括退休148人及離職（含商調至其他機關）56人，未來公司化更能因應業務需求加速辦理人力增補。

台鐵局表示，預算員額1萬7361人，111年3月實際員工數1萬5677人，扣除留職停薪119人後，實際缺額為1565人。其中資位人員（公務人員，需提年度鐵路特考或高普初等考遴補，台鐵局無法自行辦理）為1199名，已提列111年鐵路特考或高普初考遴補；非資位人員（營運人員），可由台鐵局視業務需要自行辦裡甄試遴補為366名，已自111年5月起陸續遴補。

台鐵局說，並不鼓勵人員優退，正積極爭取申辦112年鐵路特考，以補充員工退離所需人力。而未來公司化後人力改由公司招考，將更能因應業務需求加速辦理人力增補。