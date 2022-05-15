高雄林園也有「方塊海」 專家指退潮至漲潮最容易觀察
高雄市林園區「市境之南樹」汕尾海域近期受熱帶氣旋影響，有民眾觀察出現「方塊海」特殊景象，林園愛鄉協會理事長陳俊強表示，其實方塊海是林園獨有的特殊美景，近期因氣候變化而讓方塊海更容易觀察，方塊海的成因主要是位於高屏溪出海口台灣海峽交界及離岸提等。
法國南部小島雷島、馬祖西莒都曾因方塊海爆紅，陳俊強表示，林園汕尾海域幾年前因建設離岸提，波浪穿過消波塊而形成半圓形的浪，久而久之出現全台唯一的月牙灣。
而方塊海的成因則是因位於兩處海域交叉口，當屏東大鵬灣的波浪與離岸提缺口波浪垂直交界，就會出現一格一格呈網格狀的「方塊海」，幾乎每天都有，只是當氣候變化較大，如颱風、熱帶氣旋來臨就會更加明顯。此外，如海浪遇到淺灘，海浪上不去岸而往兩旁流後交叉，其實也有可能出現方塊海。
陳俊強說，方塊海在退潮到底即將漲潮到快滿潮的時候最容易觀察，但如果是在寬闊海域（外海）發現方塊海，民眾必須馬上遠離，因為這表示附近有不穩定的氣旋，可能出現瘋狗浪十分危險，建議還是在岸邊欣賞即可。
林園區公所表示，林園除中芸漁港、汕尾漁港、月牙灣、方塊海及市境之南樹等景點，鄰近也有林園海洋濕地公園等可看倒立水母特色美景，林園區公所預計6月3日至5日舉辦「高雄端中芸漁港傳統龍舟錦標賽」邀請民眾到林園觀光。
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