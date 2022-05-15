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政院鬆綁打滿3劑快篩陰免隔離 但無共識上路時程未定

高雄林園也有「方塊海」 專家指退潮至漲潮最容易觀察

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市林園區汕尾海域因位於2海域交界加上離岸提，而出現特殊的月牙灣、方塊海等特殊美景。圖／陳俊強提供
高雄市林園區汕尾海域因位於2海域交界加上離岸提，而出現特殊的月牙灣、方塊海等特殊美景。圖／陳俊強提供

高雄市林園區「市境之南樹」汕尾海域近期受熱帶氣旋影響，有民眾觀察出現「方塊海」特殊景象，林園愛鄉協會理事長陳俊強表示，其實方塊海是林園獨有的特殊美景，近期因氣候變化而讓方塊海更容易觀察，方塊海的成因主要是位於高屏溪出海口台灣海峽交界及離岸提等。

法國南部小島雷島、馬祖西莒都曾因方塊海爆紅，陳俊強表示，林園汕尾海域幾年前因建設離岸提，波浪穿過消波塊而形成半圓形的浪，久而久之出現全台唯一的月牙灣。

而方塊海的成因則是因位於兩處海域交叉口，當屏東大鵬灣的波浪與離岸提缺口波浪垂直交界，就會出現一格一格呈網格狀的「方塊海」，幾乎每天都有，只是當氣候變化較大，如颱風、熱帶氣旋來臨就會更加明顯。此外，如海浪遇到淺灘，海浪上不去岸而往兩旁流後交叉，其實也有可能出現方塊海。

陳俊強說，方塊海在退潮到底即將漲潮到快滿潮的時候最容易觀察，但如果是在寬闊海域（外海）發現方塊海，民眾必須馬上遠離，因為這表示附近有不穩定的氣旋，可能出現瘋狗浪十分危險，建議還是在岸邊欣賞即可。

林園區公所表示，林園除中芸漁港、汕尾漁港、月牙灣、方塊海及市境之南樹等景點，鄰近也有林園海洋濕地公園等可看倒立水母特色美景，林園區公所預計6月3日至5日舉辦「高雄端中芸漁港傳統龍舟錦標賽」邀請民眾到林園觀光。

高雄市林園區汕尾海域因位於2海域交界加上離岸提，而出現特殊的月牙灣、方塊海等特殊美景。記者陳玫伶／攝影
高雄市林園區汕尾海域因位於2海域交界加上離岸提，而出現特殊的月牙灣、方塊海等特殊美景。記者陳玫伶／攝影
高雄市林園區汕尾海域因位於2海域交界加上離岸提，而出現特殊的月牙灣、方塊海等特殊美景。記者陳玫伶／攝影
高雄市林園區汕尾海域因位於2海域交界加上離岸提，而出現特殊的月牙灣、方塊海等特殊美景。記者陳玫伶／攝影
高雄市林園區汕尾海域因位於2海域交界加上離岸提，而出現特殊的月牙灣、方塊海等特殊美景。圖／陳俊強提供
高雄市林園區汕尾海域因位於2海域交界加上離岸提，而出現特殊的月牙灣、方塊海等特殊美景。圖／陳俊強提供
高雄市林園區汕尾海域因位於2海域交界加上離岸提，而出現特殊的月牙灣、方塊海等特殊美景。記者陳玫伶／攝影
高雄市林園區汕尾海域因位於2海域交界加上離岸提，而出現特殊的月牙灣、方塊海等特殊美景。記者陳玫伶／攝影

濕地公園 屏東 大鵬灣 高雄市 馬祖

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