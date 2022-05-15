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政院鬆綁打滿3劑快篩陰免隔離 但無共識上路時程未定

端午連假將至 台北關通關服務不打烊

攝影中心 / 記者黃仲明／桃園機場即時報導
端午連續假期將至，台北關秉持為民服務精神，連期期間通關服務不打烊，確保入出境旅客及進出口貨物通關順暢。記者黃仲明／攝影
端午連續假期將至，台北關秉持為民服務精神，連期期間通關服務不打烊，確保入出境旅客及進出口貨物通關順暢。記者黃仲明／攝影

端午連續假期將至，關務署台北關表示，秉持為民服務精神，端午連續假期期間（111年6月3日至111年6月5日）通關服務不打烊，確保入出境旅客及進出口貨物通關順暢。連續假期期間，台北關各通關單位也設有處理緊急業務及聯繫之單一窗口，歡迎民眾多加利用。

台北關表示，為維持111年端午連續假期期間入出境旅客及進出口貨物通關順暢，台北關將維持24小時通關服務：旅客行李由稽查組或松山分關辦理；快遞及機放貨物由快遞機放組、竹圍分關或松山分關辦理。

台北關指出，一般進、出口（含保稅）貨物通關案件，每日上午8點30分至下午4點30分，由快遞機放組快遞一、二課、松山分關業務課及竹圍分關業務一課、儀檢課辦理，端午連假也視同正常辦公時間，無須事先申請，並免依海關徵收規費規則規定徵收特別驗貨費及特別監視費。

此外，業務二組新竹業務課酌派人員加班處理通關業務；松山分關郵務課配合郵局作業時間派員值勤。民眾於連續假期前一天（111年6月2日）上班時間投單之一般進出口通關案件，除特殊案件外，各通關單位將處理至完畢為止，台北關已協請相關業者配合辦理。

台北關補充，連續假期期間，各通關單位均設有處理緊急業務及聯繫之單一窗口，歡迎民眾多加利用，服務電話如下：

一、稽查組

桃園機場第一航廈：（03）398-2308。

桃園機場第二航廈：（03）398-3428。

二、快遞機放組

榮儲快遞：（03）393-8139。

華儲快遞：（03）398-3123。

三、竹圍分關：

（03）399-2888分機7698、7210、7167。

四、業務二組新竹業務課：

（03）563-9502分機537、538。

五、松山分關

郵務課：（02）2705-5280分機703、704。

檢查課（松山機場旅客行李）：（02）2546-4698。

業務課（松山機場中科國際物流）：（02）2546-0799分機100、111。

桃園機場 連續假期 端午節

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