端午連假將至 台北關通關服務不打烊

端午連續假期將至，關務署台北關表示，秉持為民服務精神，端午連續假期期間（111年6月3日至111年6月5日）通關服務不打烊，確保入出境旅客及進出口貨物通關順暢。連續假期期間，台北關各通關單位也設有處理緊急業務及聯繫之單一窗口，歡迎民眾多加利用。

台北關表示，為維持111年端午連續假期期間入出境旅客及進出口貨物通關順暢，台北關將維持24小時通關服務：旅客行李由稽查組或松山分關辦理；快遞及機放貨物由快遞機放組、竹圍分關或松山分關辦理。

台北關指出，一般進、出口（含保稅）貨物通關案件，每日上午8點30分至下午4點30分，由快遞機放組快遞一、二課、松山分關業務課及竹圍分關業務一課、儀檢課辦理，端午連假也視同正常辦公時間，無須事先申請，並免依海關徵收規費規則規定徵收特別驗貨費及特別監視費。

此外，業務二組新竹業務課酌派人員加班處理通關業務；松山分關郵務課配合郵局作業時間派員值勤。民眾於連續假期前一天（111年6月2日）上班時間投單之一般進出口通關案件，除特殊案件外，各通關單位將處理至完畢為止，台北關已協請相關業者配合辦理。

台北關補充，連續假期期間，各通關單位均設有處理緊急業務及聯繫之單一窗口，歡迎民眾多加利用，服務電話如下：