落實科技公共化 農委會：可與農民學院合作推廣光合菌

國內農業近年開始使用光合菌，透過微生物減少施肥及用藥，但仍難以大規模推廣，農委會副主委陳駿季今天參與2022亞太社會創新高峰會表示，希望落實「科技公共化」概念，例如與農民學院合作，將光合菌等相關知識提供給農民再逐漸擴散，並希望加強在地合作，讓農業技術成為公共財。

亞太社會創新高峰會今天上午舉辦「以科技公共化為取徑的農業共好實踐」論壇，華梵大學校長林從一透過科學家、社造協作者的中介實作經驗，讓微生物自商品化的軌道脫離，以長期不受市場青睞的「光合菌」為主角，現在有超過3000名農友合力拓展微生物實作與應用知識，形成「草根公民科學」運動。

林從一說，台灣農業化肥用量為國際平均1.6倍，造成台灣土地鹽分過高，若能減少化學資材使用，就能改善土壤與環境，但現在微生物製劑法規以商品為管理標的，企業擁有商品上市與否的決定權，另外知識發展來源集中在生技企業而忽略農民等也成為問題。

中央研究院院士楊秋忠說，過去「綠色革命」仍會使用大量農藥，現在農業應該要轉換為「生物革命」，例如微生物部分就以光合菌作為科技公共化的重要一步，微生物肥料用量很少，可減少化肥及農藥使用，加強保護土壤。

大武山文教基金會董事長曹啟鴻說，光合菌在全世界各地都已經被認為是安全可用，希望各單位支持，且農民要花費的費用也不多，一包培養基不會超過50元，自己做、自己用、自己觀察記錄，並且分享、修正，會是擴展光合菌最好的方法。

農委會副主委陳駿季表示，農業行為對環境造成一定影響，多年來台灣土壤也開始劣化，農業部門只是學研單位人員，其實許多農民也非常有創意，希望在從事環境永續過程中讓技術擴散最大化，「科技公共化」就是非常好的作為，可藉由相關研發達到台灣永續目標。

針對落實科技公共化，陳駿季表示，農委會將與各方配合、加強支持科技公共化，以光合菌來說，也許可以連結到農民學院、與農民合作，將基礎知識提供給有意願用的人，再逐漸往外擴散；農委會現在也推動參與式合作，某程度也是支持在地化，例如以前很多都是研究人員自己育種，現在則跟各種栽培業者做參與式合作，雖然名詞不同但精神一樣。

陳駿季表示，很多科技研究來自國家經費，希望透過在地合作方式，讓技術更可以達到公共財目的，農委會在此方面將持續做更大努力，把科技公共化種子散布在每個從事農業經營的人，包括決策者、實際種植農民都要有這樣概念，推動會更方便。