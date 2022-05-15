因疫情96班次區間列車陸續停駛 民眾哀嚎 台鐵人也難為
疫情延燒，已衝擊民眾生活，就連台鐵從5月14日起都陸續停駛96班次區間列車，有民眾以為是要長期停駛而惋惜，台鐵表示，因不少台鐵司機也確診，不得不停駛部份列車，應會先執行到6月28日，並隨時做滾動性調整。
彰化縣田中鎮名店女人香臭豆腐負責人黃小莉po文「哀嚎」她最愛的區間快3005列車竟停駛了，因為愛輕旅行的她以前會搭上這班6點42分從田中出發，搭到屏東枋寮只要3個多小時，也可搭到台東金崙一路玩，讓太平洋的輕旅行交通CP值大大提高。
但她竟發現這班車停駛了，以為是台鐵因勞資關係惡化，五一勞動節延伸的停駛再擴大，也有不少田中在地人看到黃小莉貼文，紛紛表示惋惜，想說才要跟隨她腳步搭這班區間快車暢遊，怎麼就停駛了？
台鐵彰化員林站站長林憲堂表示，受疫情影響，台鐵14日起全省先停駛94班區間車，16日再增加到96班，台鐵或員林站都有在臉書公告相關訊息，請民眾注意，以免白跑一趟，停駛時間預計到6月28日，但會做彈性調整。
「我正在隔離中！」台鐵人員表示，最近台鐵不少司機、行政人員都確診，尤以雙北最嚴重，有時打電話連絡台北相關長官，聽到的是電話那頭的咳嗽聲說「自己確診了，隔離中」。
「情況真的很嚴重！」台鐵人說，確診人數太多，沒司機可以開車啦，所以區間車得暫時停駛，以往列車到站、出站時間都是由總公司中央調度，現在雙北上班人員嚴重不足，目前只能下放到地方各站支援調度，台鐵人也籲民眾共體時艱。
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