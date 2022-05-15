梅雨影響 全台2處道路預警性封閉、1處道路災阻
梅雨鋒面影響，交通部公路總局道路災情統計，截至今日中午12時止，道路預警性封閉兩處，都在高雄市桃源區，另外道路災阻一處，位於花蓮縣秀林鄉。
道路預警性封閉路段有兩處，包括高雄市桃源區台20臨105線0K~44K（梅山口至向陽路段），預計16日下午5時解除預警性封閉，並恢復正常管制機制；另外高雄市桃源區 台20線93K~98.7K勤和至復興路段），於15日上午7時至晚上10時，整點開放10分鐘且單線雙向管制通行，預計16日下午5時解除預警性封閉。
道路災阻部分，花蓮縣秀林鄉台8線 114.6k~126K（關原至神木路段），於4月26日路基流失，雙向阻斷，預計6月1日開放通行。
公路總局表示，將持續監控水情發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。
公路總局呼籲，豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路App、智慧化省道即時路況系統（ http://168.thb.gov.tw ）及收聽警廣路況廣播。
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