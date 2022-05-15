梅雨影響 全台2處道路預警性封閉、1處道路災阻

農民一定要靠天吃飯嗎？新北市青農蔡旭志打破了這個定律。他的茶園位氣候較極端的山區，栽種管理不易，4年前他看中智慧化茶園管理方式，花百萬元建立氣候環境與土壤環境監測物聯網設備，遠端即時監測茶園環境數據，茶葉發芽需要水分時，藉由灌溉系統給水，讓發芽率更好，比起未安裝灌溉系統時，增加三成產量，後疫情時代，消費者無法試喝，但憑這些數據，他們的茶葉好在哪裡一看即知。...

2022-05-15 13:37