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1天要下201毫米豪雨才啟動理賠 西瓜保險看得到吃不到

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣今年首度辦理西瓜保險，件數至今掛零，議員林寶珠質疑理賠啟動門檻過，以致農民看得到吃不到。圖／本報資料照片
苗栗縣今年首度辦理西瓜保險，件數至今掛零，議員林寶珠質疑理賠啟動門檻過，以致農民看得到吃不到。圖／本報資料照片

苗栗縣今年首度辦理西瓜保險，件數至今掛零，議員林寶珠質疑雨量必須達到1天降下逾201毫米雨量，達到豪雨等級，才能啟動理賠，標準過高以致農民看得到吃不到，縣府也贊同，將爭取農委會降低門檻。

農委會推動農業保險，今年一期稻作全部納入水稻收入保險，取代農業天然災害現金救助，苗栗縣種植西瓜約200公頃，最大產地後龍鎮約占154公頃，今年4月起首次辦理西瓜保險，至今沒有申請案，林寶珠抨擊政府打高空，以致無法實質嘉惠農民。

她說，西瓜保險保費中央補助二分之一，縣府補助三分之一，農友負擔六分之一，條件還不錯，但是理賠啟動門檻過高，必須保險期間每天降雨量40毫米，且連續3天以上，累計251毫米以上，或一天累積降雨量201毫米以上，屆時農田可能早已泡湯。

林寶珠指出，瓜農的經驗10顆西瓜壞2顆，損害率達到20%，就達到而天然災害救助標準，西瓜保險門檻太高，沒有一點實質照顧農民的意義，已經造成反彈，且天然災害救助，將來也會朝向農業保險，縣府要設法不要讓農民受傷害。

縣府農業處長陳樹義表示，西瓜保險理賠雨量標準事實證明行不通，每年端午節前夕，也是梅雨時節，問題是如果下2天雨，土壤已經溼了，又好天氣3天再來下雨，尤其西瓜7分熟後，時雨時晴，甜度轉為發酵造成爆裂，縣府將爭取調降理賠標準。

縣府指出，西瓜天然災害現金救助每公頃6萬元，西瓜保險8萬元，一天累積雨量201至225.5毫米，賠付比例3%，100%的賠付比例要達到801毫米以上，另外連續3天以上累積雨量，251至300.5毫米賠付5%，801毫米以上100%賠付。

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