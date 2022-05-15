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福壽山農場推4天3夜住宿優惠7600 原價近萬元

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
福壽山農場即日起至6月推出「春風迎夏 輕旅行」4天3夜住宿優惠方案。圖／取自福壽山農場粉專
福壽山農場即日起至6月推出「春風迎夏 輕旅行」4天3夜住宿優惠方案。圖／取自福壽山農場粉專

疫情影響許多行業，旅宿業也深受影響，福壽山農場即日起至6月推出「春風迎夏 輕旅行」4天3夜住宿優惠方案，4人房平日住宿3晚7600元，原價近萬元。

福壽山農場推出「春風迎夏 輕~旅行」4天3夜住宿優惠方案，適用於即日起到6月以及9月的平日，宋莊或福壽館4人房平日住宿3晚，只要7600元。

福壽山農場副場長王仁助表示，4天3夜4人房住宿，原價近萬元，優惠專案為同房連續住宿，不得要求换房，提早退房視同一般訂房收費，也不可分段住宿；費用不含入場清潔費及門票，為了環保，續住期間恕不更換床單、被套，僅供必要性續住整理。

王仁助表示，最近住宿率受疫情影響，場方每年在這時段都推出long stay方案，並非因疫情才特別推出；目前福壽山農場魯冰花盛開，還有其他很多花卉，疫情期間可上山賞花，農場空曠場地大。

武陵農場每年也推出long stay方案，今年受疫情影響，武陵農場近日住宿率仍維持在平日約5成、假日則8成以上，場方今年尚未推出long stay優惠方案，武陵農場副場長胡發韜表示，今年是否續推long stay方案還在評估中。

武陵農場 疫情 賞花

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