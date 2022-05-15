今晚雨勢轉趨明顯 氣象局：周五再一波滯留鋒面逼近
梅雨鋒面離開台灣，中央氣象局說，不過各地還是有局部降雨，南部地區雨勢較持續。今晚到明天水氣會進一步增多，雨勢在今晚開始會比較明顯一些。
氣象局預報員劉沛滕說，今天、明天鋒面位於巴士海峽，台灣附近水氣還是偏多，今天白天有降雨的空檔，不過各地還是有局部降雨，其中在南部地區雨勢比較持續、範圍稍微大一些。
他說，今晚到明天水氣會進一步增多，因此西半部、宜蘭可能都有陣雨和雷雨的發生，包括花東或是其他地區也會有一些局部降雨，雨勢在今晚開始會比較明顯一些。
氣溫方面，劉沛滕說，會稍微轉涼，今天氣溫持續下降，到了明天北台灣低溫預計只有16、17度左右，到周二白天因東北季風減弱，氣溫才會逐漸回升，也轉為穩定天氣。
劉沛滕說，周三、周四東半部、大台北地區可能還有局部降雨，至於到周五、周六可能又有下一波滯留鋒面慢慢接近台灣，屆時整個西半部地區和宜蘭可能又有局部陣雨和雷雨。
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