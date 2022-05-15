梅雨鋒面快閃威脅減輕 水氣持續各地多雨到明天

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今年第一波梅雨鋒面昨天快速通過台灣上空，目前已經進入巴士海峽，由於鋒面南壓的速度很快，因此伴隨在鋒面附近發展的旺盛對流胞，也跟著偏向在台灣海峽至東沙島海域發展，對陸地上的影響減小。

他說，雖然中南部仍有局部短時較大雨勢出現，但是整體雨量明顯比原先的預期小了許多，也減輕了可能的災害發生的情況。鋒面上對流系統發展的預測，對於現在的預報技術而言仍是一大挑戰，由這次的案例也可以看出很多預報的困難點，仍有待後續克服。

雖然鋒面已經南壓，吳聖宇說，但是後續大陸華南上空，仍有許多的雲雨帶水氣要陸續東移通過台灣，因此今天到明天各地仍是有雨的天氣型態。

他說，尤其今晚到明天上午這段期間，伴隨中高層短波槽系統通過，預期西半部地區有出現局部較大雨勢的機會，整體降雨減少應該要等到明天下午之後。如果雲雨帶東移速度較快，明晚西半部地區的降雨就有機會逐漸停止下來。

他表示，今明兩天的東北季風強度較強，也帶來偏涼的空氣，各地溫度較為偏低，尤其中部、北部、東北部地區夜晚清晨的低溫有可能降到16-17度間，配合下雨的情況，濕涼的感受較為明顯，要注意身體健康，適時添加衣物。

吳聖宇說，周二到周三鋒面位至仍在巴士海峽停留，受東北風或偏東風影響，東半部地區仍持續有短暫陣雨，西半部可望是多雲有陽光的天氣，但是山區到了中午過後也會有局部短暫陣雨機會。

周四隨著南風增強，吳聖宇說，鋒面的位置又將逐漸北抬，各地天氣再度轉趨不穩定，並且可能要持續到下周末，最快可能要等到下周日鋒面才有東移離開的機會，因此目前來看下周的天氣變化仍然很大，還是要請大家隨時留意最新的天氣預報資訊。