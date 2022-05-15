確診喉嚨痛如刀割！除了吃藥 醫推5方法自我緩解症狀

疫情越來越嚴峻，確診數每日上萬人讓不少民眾看了心驚驚，有些人稍微一有症狀就跑到醫院做PCR篩檢，讓醫療量能快要崩潰，耳鼻喉科醫生陳亮宇就表示，染上Omicron大多以輕症為主，出現喉嚨痛的時候，除了吃藥以外，還有5種方式可以緩解症狀。

據《ETtoday健康雲》報導，陳亮宇分享經驗來教導民眾如果出現喉嚨劇痛，但沒有扁桃腺的問題，卻又伴隨發燒、體溫升高，可以肯定就是「中獎了」。陳亮宇說不少確診者覺得喉嚨痛到有如刀割，他建議喉嚨痛或喉嚨乾燥等輕微症狀者，可透過多喝水、少講話、用鹽水漱口、喝冰水、吃冰淇淋來舒緩不適。

陳亮宇解釋，用鹽水漱口可以把表面細菌沖掉，另外吃冰冷食物是因為喉嚨發炎有灼熱感，喝冰水或吃冰淇淋能夠降低神經末梢溫度及神經疼痛訊號，但要注意的是如果有咳嗽症狀，就不建議食用，因為會刺激氣管，反而咳得更嚴重。症狀嚴重者，醫生除了開藥以外，也會給予喉片、局部消炎噴劑來改善不舒服感覺。

陳亮宇表示，有網友抱持著「不篩檢就不會確診」的想法，他認為還是需要快篩來確定，以避免傳播擴大。他覺得現在要把疫情當作流感來看待，雖然症狀和感冒類似但容易被忽略，陳亮宇提醒民眾，當出現喉嚨痛、發燒、鼻部症狀或不明腹瀉等症狀，要提高警覺，但不必過度恐慌。