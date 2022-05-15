爭鮮「超划算必點壽司」下架 網狂喊太可惜
image source: FB／爭鮮
文／蔡瓅萱
近年來臺灣迴轉壽司店的選擇越來越多，許多日本迴轉壽司店都陸續進軍臺灣，如藏壽司、壽司郎等等，擁有超高人氣。除了這些新進的迴轉壽司店之外，在臺深耕已久的迴轉壽司連鎖店爭鮮，也有非常多擁護者，實惠的價格讓它受到不少人的喜愛。不過，近日有網友發文指出，爭鮮的其中一個「必拿神品」已經下架，沒有機會再吃到，讓他覺得相當可惜。
▲「爭鮮」位居網路溫度計的日式連鎖網餐廳路口碑排行榜第3名。
image source：《DailyView網路溫度計》日式連鎖網路口碑排行榜（2022/02/11~2022/05/11）
神級商品「溏心蛋壽司」 網大推：超划算
該名網友在Dcard發文，表示自己覺得爭鮮的「溏心蛋壽司」相當划算，也很好吃，是必點品項之一，「一顆溏心蛋超商就賣23塊了，爭鮮一盤30塊，我覺得很划算欸。」而現在已經沒有辦法買到這款壽司，讓他感到相當惋惜。
image source: 翻攝自Dcard
在該則貼文底下，有許多網友深感共嗚，紛紛留言表示，「這個我超愛！！！之前在吃爭鮮的時候必拿欸」、「每次去吃都先點二盤」、「這很好吃欸，居然沒有了！？」、「這真的是我的最愛」、「下架超難過拜託快回來」。不過，也有網友認為溏心蛋壽司並沒有大家想像中的那麼「划算」，「不是爭鮮划算，是超商賣太貴」、「你會發現用超商當比較基準什麼都是便宜」。
同時，也有身為爭鮮員工的網友留言透露溏心蛋壽司下架的原因，「因為缺蛋的關係暫停販售，等之後供蛋穩定或許有機會回歸」、「跟蛋荒有關係，所以被拿掉了」。
image source: 翻攝自Dcard
image source: 翻攝自Dcard
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》可以觀察到，在「爭鮮溏心蛋壽司」近一個月的熱門關鍵字中，包含了「便宜」、「划算」、「好吃」等字詞，由此可見網友對該壽司的喜愛。另外「可惜」、「暫停」、「回歸」等關鍵字，明顯與溏心蛋壽司暫停販售相關，顯示網友們對此話題相當關注。
image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2021年04月12日至2022年05月11日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『爭鮮溏心蛋壽司』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。
*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
延伸閱讀
✎ 時代情感不變…「奇．想設計大賽」入圍神作展 台學生「金賞級」實力驚豔各界
跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？
小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】
一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8
有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧
提供題目►https://pse.is/JW2G2
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言