7縣市大雨特報 入夜另一波水氣移入、低溫跌到17度

中央氣象局發布7縣市大雨特報，滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今天中部、高雄、台東山區及屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局說，鋒面逐漸南移至巴士海峽，不過鋒面後的雲帶仍然位於台灣上空，各地還是屬於容易下雨的天氣，今天白天水氣稍微減少，雨勢趨緩且降雨較為短暫，今天晚上會有另一波水氣移入，各地降雨再度增多，雨勢轉趨明顯且較為持續，西半部山區並有局部大雨發生的機率。

東北季風持續影響，北台灣會比今天再涼一些，白天高溫在20度上下，夜晚低溫則會降到17度左右，至於其他地方早晚也較涼，氣溫會比昨天低一些，低溫約19到22度，白天高溫則在24到28度。

東北風偏強，台南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，海邊活動注意安全。

根據保署空氣品質預報資訊，今天受滯留鋒面影響，全台降雨機率高，整體擴散條件佳，空氣品質多為良好至普通等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

明天鋒面雖然來到巴士海峽，不過鋒後的雲帶持續在台灣上空，水氣偏多，各地容易下雨，降雨有機會較為持續，且西半部山區有局部大雨發生的機率；東北季風來到最強，各地天氣較涼甚至有點冷，北部及東北部整天溫度介於16到19度，其他地方早晚低溫18到20度，白天高溫21到24度。

周二清晨各地天氣仍較涼，白天起東北季風減弱，氣溫逐漸回升，到了周三就會回到白天舒適溫暖，早晚稍涼的天氣型態；水氣逐漸減少，東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨，西半部轉為多雲到晴的天氣，午後山區有局部短暫雷陣雨。

周四至周六水氣逐漸增多，降雨機率提高，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區雲量增多，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨，周六北部地區也會有局部短暫陣雨。

鋒面影響期間，降雨區域及強度仍有不確定性，請留意氣象局發布的最新資訊。

22日至24日南方雲系北移，南部及東南部地區有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。