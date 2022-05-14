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梅雨報到主要水庫進帳 南部7月底前供水無虞
梅雨報到，台南地區今天上午雨勢滂沱、大雨持續朝中午過後才漸消退。南區水資源局表示，上半天持續降雨、主要水庫曾文水庫到下午2點已增加水量150萬立方公尺；目前南部地區水情正常，可穩定供應各標的產業民生用水至7月底無虞。
今天曾文水庫凌晨0點到下午兩點累積降雨共18.2毫米，有效蓄水量1億4080萬立方公尺，蓄水率27.6%；水庫可容納上游集水區約900毫米降雨量，可有效減少曾文溪下游河川流量，防汛與蓄水雙贏。
南水局副局長王瑋表示，今年首波梅雨鋒面今凌晨逐漸進襲台灣，西半部局部大雨。為妥善因應這波梅雨，南水局加強警戒不敢鬆懈，並持續要求所轄各水庫管理中心隨時關注梅雨鋒面動態並嚴加整備。目前南部地區水情正常，供水無虞，南水局監控轄區水情並適時依照降雨、濁度及水情狀況機動調度水源供應各標的用水，請民眾安心。
南水局呼籲民眾掌握即時資訊，在汛期間務必隨時留意所在地上游水庫調節性放水或洩洪訊息，遠離河床確保安全。
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