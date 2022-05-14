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「粉紅超跑」20日起駕遶境 台鐵局長叮嚀加強疏運服務　

聯合報 / 記者盧逸峰／台北即時報導
白沙屯拱天宮媽祖娘娘將於20日凌晨起駕遶境，台鐵局長杜微（右）昨日前往海線各站視察，圖為白沙屯車站前媽祖意象裝置藝術。圖／台鐵提供
白沙屯拱天宮媽祖娘娘將於20日凌晨起駕遶境，台鐵局長杜微（右）昨日前往海線各站視察，圖為白沙屯車站前媽祖意象裝置藝術。圖／台鐵提供

年度宗教盛事、有「粉紅超跑」之稱的白沙屯拱天宮媽祖，將於20日凌晨02時15分起駕遶境，預計27日下午3時5分回鑾，橫跨竹苗中彰等多縣市，台鐵局海線也將加強疏運服務，台鐵局長杜微昨天前往海線各站視察。

杜微13日偕台中工務段段長朱我帆、大甲分駐所主任莊瓊智及台中運務段副段長陳祈福視察海線豐富、龍港、白沙屯各站，實地了解各站區日常維護服務情形，也查看海線各站雨遮工程進度、以及工務段 UlC50 道岔換裝作業，並向現場同仁致意。杜微說，看到工作現場落實執行各項工安規定，令人感到踏實。

杜微指示，請各單位在遶境活動期間做好服務，包括協調宮廟及地方政府做好接駁人流疏導、加開區間車與增停莒光號、加強各項防疫措施、增調紅外線測溫儀及電子票證讀卡機、並調派增加服務人力。

杜微也特別感謝「半線鐵道文史工作室」成員能在活動期間全力支援擔任志工，使疏運服務能更到位、更完善，也恭祝活動圓滿成功。

白沙屯拱天宮媽祖娘娘將於20日凌晨起駕遶境，台鐵局長杜微（左二）昨日前往海線各站視察。圖／台鐵提供
白沙屯拱天宮媽祖娘娘將於20日凌晨起駕遶境，台鐵局長杜微（左二）昨日前往海線各站視察。圖／台鐵提供

杜微 遶境 台鐵

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