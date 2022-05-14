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基層員工揭主管獎懲不公 台鐵允諾會聽取意見提振士氣　

聯合報 / 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵某車班基層員工質疑主管獎懲不公、工作分配不均。示意圖，非新聞當事人。本報資料照
台鐵某車班基層員工質疑主管獎懲不公、工作分配不均。示意圖，非新聞當事人。本報資料照

台鐵北部某車班人員向本報投訴，因人手不足，該車班主任要求新進同仁負責輪值派班室一個月、導致休息時間不足、苦不堪言；且該主管對於車掌漏乘的懲處標準不一，質疑作法不公允讓同仁莫衷一是，更影響整體士氣長達一年。台鐵局說，會加強教育訓練，辦理座談會提供同仁意見表達機會，以提振員工士氣。

該員工透露，該車班由於派班室三班制人力不足的緣故，主任要求新進車長必須每人負責輪值一個月，讓許多新進人員輪值晚班需忙到晚上10點才能休息、半夜1點半又還要接前輩的班，休息時間不足苦不堪言，而且夜班工作分配不均，眾多事物都落在新進車長身上。

該員工也說，車班主任對於車長漏乘的懲處標準不一致，近兩個月車班漏乘的車長，有的曾受調外班的處置或留在派班室值乘日班的懲處，但有些人卻沒受到任何懲處，讓同仁懷疑作法不公允，再再打擊士氣。

台鐵對此說，因業務需要安排乘務人員協勤副主任，其執勤工作時數均依規定，並無休息時間不足的情事。至於乘務人員如發生勤務漏乘，ㄧ律依規定予以行政懲處並調整其乘務工作為備勤，並加強教育訓練，杜絕類此情形再發生。

台鐵也說，已責請車班組擇期辦理座談會，除給員工工作提示外，亦提供同仁意見表達及列管追蹤，以提供良好的工作環境，提振員工士氣，並確保行車安全。

台鐵

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