台南高雄屏東3縣市大雷雨 慎防劇烈降雨雷擊9級強陣風

近日本土疫情延燒，目前有3位死亡患者是在家中昏倒，送醫不治後採檢確診，去年疫情時，也曾出現「快樂缺氧」一詞，如果出現咳又喘、快呼吸不過來的情況，有可能是血氧濃度不足，外科醫師江坤俊表示，雖然Omicron病毒大多是輕症，但也不要忽略它仍是新冠肺炎，一旦侵蝕到肺部，造成慢性缺氧，發作恐怕會猝死，因此他也教導大家2招自救，有效提高血氧量。

2022-05-14 11:40