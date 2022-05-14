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台南高雄屏東3縣市大雷雨 慎防劇烈降雨雷擊9級強陣風
中央氣象局針對屏東縣琉球鄉發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時45分。慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
氣象局並針對台南市、高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時15分。慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
示警區域包括台南市七股區、仁德區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區。高雄市鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區。屏東縣東港鎮、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉。
路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。駕車人士如駛經高速公路或天橋，應提防強勁陣風吹襲。勿接觸天線、水龍頭、水管、鐵絲網或其他類似金屬裝置，避免用蓮蓬頭淋浴。
氣象局發布豪雨特報，滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今天台南市有局部大雨或豪雨發生的機率，澎湖、新竹以南至高雄、南投、花蓮地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。
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