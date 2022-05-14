快訊

日圓狂貶…日本買房有賺頭？ 當心淪為「日圓定存」

邱議瑩確診 夫文化部長李永得快篩陰性、即起3+4居家隔離

教育部規定再鬆綁 台大等3校宣布遠距教學至期末

聽新聞
test
0:00 / 0:00

維繫台鐵日常的隱形功臣 全新光纖監測系統明年底完工

聯合報 / 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵光纖網路維繫行車控制及調度、票務、邊坡監測等重任，圖為2020年底猴硐站附近邊坡發生大規模坍方，造成宜蘭線中斷數月。本報資料照片
台鐵光纖網路維繫行車控制及調度、票務、邊坡監測等重任，圖為2020年底猴硐站附近邊坡發生大規模坍方，造成宜蘭線中斷數月。本報資料照片

台鐵環島鐵路每天服務數十萬人次乘客，各項資訊傳輸均需仰賴自建光纖系統，而台鐵的光纖纜線鋪設在鐵道兩側，遇上天災、施工都有可能受損，此時光纖監測系統就扮演第一時間通報維修人員的重要角色。

為確保光纖網路在受阻時能第一時間讓維修人員得知，因此台鐵自民國92年起啟用光纖監測系統，可說是維繫台鐵日常運作的隱形功臣。隨著時代演進，目前台鐵也著手更新監測系統，盼能趕在今年底完成發包、明年底完工。

台鐵光纖網路目前為96芯光纜，採海環、山環線的雙環線配置，維繫行車控制、行車調度、票務系統、列車資訊系統等多元工作，連近年受矚的邊坡監測系統也須仰賴光纖傳輸第一手資訊，未來還將應用於平交道監控、異物入侵偵測系統。

然而現行的光纖監測系統迄至已使用近20年，面臨設備逾齡、備品採購困難、保養成本提高等問題，因此台鐵規畫更新為模組化、電子化、在地化系統設備，並提升保養維護效率。

現行台鐵光纖監測站僅有8站、每站監測距離達80公里；未來將擴增至12站、每站監測距離達60公里，縮短監測距離能更準確判斷障礙點。管理工作站則規畫由現行4處擴增為16處，能提升維修效率，於最短時間找出斷點完成即時查修。

待全新光纖監測系統上線，在光纖出問題時，能自動化由伺服器智慧發報給台鐵局群組，取代過去要由人工通報LINE群組的方式。台鐵盼能達到數位化、資訊化管理，光纜品質，由管理軟體分析設備狀態，達到預知性維修目標。

台鐵環島光纖配置圖。圖／台鐵局提供
台鐵環島光纖配置圖。圖／台鐵局提供

台鐵

延伸閱讀

猴子暴力拆蜂巢狂吃「開餐片」曝光 網讚「真正滅蜂高手」

獨／上海封城「以物易物」搶翻天 陳奕用貓罐頭換蔬果

Dell PowerStore，成為企業資料儲存的強大後盾

跟騷法6月1日上路 台中市警局成立緊急應變小組

相關新聞

中橫和平台8線33公里處土石崩塌阻雙向 警方交通管制中

台中和平區台8線33公里處，今早8時許發生山坡土石崩塌，造成道路雙向受阻，幸無造成人車意外事故；和平警分局谷關所獲報後，...

氣象局發布台南大雷雨、9級陣風 市府3級開設因應　

根據氣象局預測，此波梅雨雨勢周末最大，為因應梅雨鋒面可能帶來之影響，台南市政府水利局於今日上午9時啟動應變中心三級開設因...

居家缺氧怎辦？醫曝「2招自救法」一根吸管血氧93％變99％

近日本土疫情延燒，目前有3位死亡患者是在家中昏倒，送醫不治後採檢確診，去年疫情時，也曾出現「快樂缺氧」一詞，如果出現咳又喘、快呼吸不過來的情況，有可能是血氧濃度不足，外科醫師江坤俊表示，雖然Omicron病毒大多是輕症，但也不要忽略它仍是新冠肺炎，一旦侵蝕到肺部，造成慢性缺氧，發作恐怕會猝死，因此他也教導大家2招自救，有效提高血氧量。

梅雨來襲 公路總局提醒南橫公路封閉至16日

今年第一波梅雨抵台，今明兩天均會為台灣帶來大量降雨。公路總局指出，截至今日上午9時15分，共有道路預警性封閉計1處、道路...

維繫台鐵日常的隱形功臣 全新光纖監測系統明年底完工

台鐵環島鐵路每天服務數十萬人次乘客，各項資訊傳輸均需仰賴自建光纖系統，而台鐵的光纖纜線鋪設在鐵道兩側，遇上天災、施工都有...

食旅新趨勢／早年高檔飛機餐有龍蝦、鵝肝醬 廚師推餐車桌邊服務

華航與人氣甜點店法朋合作機上甜點，不僅提供旅客高檔飲食享受，也創造了話題。這些機上精緻甜點，甚至近期航空公司與米其林星級餐廳合作的飛機餐，都讓人回想起60年前的機艙裡，有戴著白色高帽的主廚到你座位旁邊桌邊服務，甚至有專人替你現切一整支火腿。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。