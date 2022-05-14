維繫台鐵日常的隱形功臣 全新光纖監測系統明年底完工

台鐵環島鐵路每天服務數十萬人次乘客，各項資訊傳輸均需仰賴自建光纖系統，而台鐵的光纖纜線鋪設在鐵道兩側，遇上天災、施工都有可能受損，此時光纖監測系統就扮演第一時間通報維修人員的重要角色。

為確保光纖網路在受阻時能第一時間讓維修人員得知，因此台鐵自民國92年起啟用光纖監測系統，可說是維繫台鐵日常運作的隱形功臣。隨著時代演進，目前台鐵也著手更新監測系統，盼能趕在今年底完成發包、明年底完工。

台鐵光纖網路目前為96芯光纜，採海環、山環線的雙環線配置，維繫行車控制、行車調度、票務系統、列車資訊系統等多元工作，連近年受矚的邊坡監測系統也須仰賴光纖傳輸第一手資訊，未來還將應用於平交道監控、異物入侵偵測系統。

然而現行的光纖監測系統迄至已使用近20年，面臨設備逾齡、備品採購困難、保養成本提高等問題，因此台鐵規畫更新為模組化、電子化、在地化系統設備，並提升保養維護效率。

現行台鐵光纖監測站僅有8站、每站監測距離達80公里；未來將擴增至12站、每站監測距離達60公里，縮短監測距離能更準確判斷障礙點。管理工作站則規畫由現行4處擴增為16處，能提升維修效率，於最短時間找出斷點完成即時查修。