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居家缺氧怎辦？醫曝「2招自救法」一根吸管血氧93％變99％

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情時，出現的「快樂缺氧」一詞，指的是肺炎侵襲到肺部，造成慢性缺氧自己卻不知道，一發作時可能就會突然猝死，讓不少人相當憂心。 圖／ingimage
疫情時，出現的「快樂缺氧」一詞，指的是肺炎侵襲到肺部，造成慢性缺氧自己卻不知道，一發作時可能就會突然猝死，讓不少人相當憂心。 圖／ingimage

近日本土疫情延燒，目前有3位死亡患者是在家中昏倒，送醫不治後採檢確診，去年疫情時，也曾出現「快樂缺氧」一詞，如果出現咳又喘、快呼吸不過來的情況，有可能是血氧濃度不足，外科醫師江坤俊表示，雖然Omicron病毒大多是輕症，但也不要忽略它仍是新冠肺炎，一旦侵蝕到肺部，造成慢性缺氧，發作恐怕會猝死，因此他也教導大家2招自救，有效提高血氧量。

江坤俊在YouTube頻道「江P醫件事」影片指出，快樂缺氧指的是肺炎侵襲到肺部，造成慢性缺氧自己卻不知道，一發作時可能就會突然猝死，正常血氧濃度應落在95%-100%，其他如有慢性病、氣喘、抽菸者、年長者，可能會落於90%-95%，如果低於90％就有點缺氧現象，低於80％「會危害器官運作」。

江坤俊實測用「一根吸管提高血氧量」自救法，先憋完氣後把吸管放入口中，接著用鼻子深吸一口氣進去，再從吸管吐氣再吸氣，總共吸吐3下，血氧濃度就從93%上升到99％，江坤俊表示，如果用一般呼吸，很難把肺部裡的空氣吐乾淨，在肺部裡還有一半殘餘廢物的空氣就再吸氣，再吸進去的空氣含氧量被稀釋掉，就沒辦法改善血液中的含氧量。

但如果透過從鼻子深呼吸，用吸管慢慢吐氣的方式，就能把肺部中的空氣吐乾淨，可以吸入更多的新鮮空氣，就有辦法提升血氧量。江坤俊也說，如果身邊剛好沒有吸管，也能使用「圓唇吹氣法」，一樣先用鼻子慢慢吸飽氣，再把嘴唇嘟成圓形，吐氣4-6秒，一樣能有效增加肺部換氣，提高含氧量。

江坤俊也說如果家裡沒有血氧機，也有一些方法可以判斷是否缺氧，看甲床的部分，如果甲床是很鮮紅、粉嫩，基本上血氧是正常的，但如果血氧不足，可能會呈現暗紫色，另外如果有感覺到心跳變快、小便量變少、呼吸覺得喘、胸痛胸悶，就要趕快就醫。江坤俊也呼籲大家平常多運動提升心肺功能，另外抽菸者能戒菸的話，對肺部最好。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

新冠肺炎 血氧偵測

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