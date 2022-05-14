梅雨襲全台今天最明顯 雲林麥寮累積雨量達115.5毫米

中央氣象局發布豪雨特報，滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今天南市有局部大雨或豪雨發生的機率，澎湖、新竹以南至高雄、南投、花蓮地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

今年第一波梅雨鋒面正在影響台灣，周末兩天全台天氣都不穩定，西半部跟東北部會出現明顯雨勢，中南部更要注意出現大雨、豪雨。中央氣象局預報員謝佩芸說，今天會是周末雨勢會是最明顯的一天，明天白天雨勢會稍減緩，但明晚到後天凌晨會有新一波雨勢。

謝佩芸也說，滯留鋒面將帶來發展旺盛的對流，目前已在台灣上空將帶來明顯大雨，且旺盛的對流從海面上往台灣移動，所以會帶來局部的短延時強降雨。

根據氣象局單日降雨量統計，累計至上午9時15分，西部沿海降雨量較多，排名第一的是雲林麥寮115.5毫米、澎湖也累積達111毫米，也提醒民眾出門一定要注意最新天氣訊息。

氣象局也發布大雨特報，受滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今天澎湖、新竹以南至高雄、南投、花蓮地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。