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梅雨來襲 公路總局提醒南橫公路封閉至16日

聯合報 / 記者盧逸峰／台北即時報導
南橫公路梅山口至向陽路段本月初通車，但因梅雨來襲，採取預警性封閉措施。本報資料照片
南橫公路梅山口至向陽路段本月初通車，但因梅雨來襲，採取預警性封閉措施。本報資料照片

今年第一波梅雨抵台，今明兩天均會為台灣帶來大量降雨。公路總局指出，截至今日上午9時15分，共有道路預警性封閉計1處、道路災阻計1處，並呼籲用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，再規畫行程。

公路總局針對高雄市桃源區台20臨105線(雙向)0K~44K梅山口至向陽路段、即日前通車的南橫公路路段進行預警性封閉，預計16日下午5時解除封閉；道路災阻部分，花蓮縣秀林鄉台8線(雙向)114.6K~126K 關原至洛韶路段，於4月26日路基流失無法通行，預計6月1日開放通行。

公路總局說，會持續監控水情發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。

公路總局呼籲用路人，豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。

南橫 梅雨

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