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氣象局發布台南大雷雨、9級陣風 市府3級開設因應
根據氣象局預測，此波梅雨雨勢周末最大，為因應梅雨鋒面可能帶來之影響，台南市政府水利局於今日上午9時啟動應變中心三級開設因應，各公所及相關局處人員備守，並由各區公所同步開設EMIC（應變管理資訊雲端服務），相關防救災單位保持警戒、注意水情。
市長黃偉哲表示，前已要求水利局針對易淹水潛勢地區加強道路側溝、排水設施清淤，各地區抽水站及移動式抽水機也預為測試，希望降低積淹水風險。
水利局同時提醒民眾關注水情發展，提早為防災做好準備，若有需求，也可就近向公所領取砂包及防水擋板。
南區氣象中心上午也針對「台南市、高雄市」發布編號0044大雷雨即時訊息，持續時間至10時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。請進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下並盡量減少與地面接觸的面積。駕車人士如駛經高速公路或天橋，應提防強勁陣風吹襲。
示警區域：台南市(麻豆區、佳里區、西港區、七股區、將軍區、新化區、善化區、新市區、安定區、仁德區、歸仁區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區)、高雄市(湖內區、茄萣區)。
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