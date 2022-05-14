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大雨來了！氣象局大雷雨警示列入高雄湖內、茄萣
氣象預報首波「梅雨季滯留鋒」到來，今早高雄各地都有降雨，雨勢不大，桃源、茄萣、湖內等地3小時累積雨量在10毫米上下，不過高雄氣象站今早9點發布大雷雨即時訊息，高雄湖內區及茄萣區列為示警區域，提醒民眾慎防溪水暴漲淹水及注意行車安全。
今天上午8點47分，氣象局發布大雷雨即時訊息，持續時間至10時15分，示警區域涵蓋台南市（麻豆區、佳里區、西港區、七股區、將軍區、新化區、善化區、新市區、安定區、仁德區、歸仁區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區）、高雄市（湖內區、茄萣區）。
高雄氣象站提醒，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪水暴漲及低窪地區慎防淹水，因路面濕滑與能見度低，步行與開車要注意安全。
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