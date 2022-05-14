快訊

第一筆66666元捐款是她慨捐給羅智強！2人關係意外曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大雨來了！氣象局大雷雨警示列入高雄湖內、茄萣

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄湖內區及茄萣區列為大雷雨示警區域。圖／高雄氣象站提供
高雄湖內區及茄萣區列為大雷雨示警區域。圖／高雄氣象站提供

氣象預報首波「梅雨季滯留鋒」到來，今早高雄各地都有降雨，雨勢不大，桃源、茄萣、湖內等地3小時累積雨量在10毫米上下，不過高雄氣象站今早9點發布大雷雨即時訊息，高雄湖內區及茄萣區列為示警區域，提醒民眾慎防溪水暴漲淹水及注意行車安全。

今天上午8點47分，氣象局發布大雷雨即時訊息，持續時間至10時15分，示警區域涵蓋台南市（麻豆區、佳里區、西港區、七股區、將軍區、新化區、善化區、新市區、安定區、仁德區、歸仁區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區）、高雄市（湖內區、茄萣區）。

高雄氣象站提醒，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪水暴漲及低窪地區慎防淹水，因路面濕滑與能見度低，步行與開車要注意安全。

今早高雄山區及沿海的茄萣、湖內都有降雨。圖／翻攝高雄水情e點零
今早高雄山區及沿海的茄萣、湖內都有降雨。圖／翻攝高雄水情e點零

大雷雨 淹水 高雄市

延伸閱讀

台南、高雄大雷雨至上午10時15分 慎防劇烈降雨雷擊

花蓮、南投大雨特報 注意雷擊及強陣風

不穩定天氣持續至周末 雨量日累積前十名都在南投

帶團溯溪1人被沖走罹難 他被告過失致死遭訴今辯論終結

相關新聞

氣象局發布台南大雷雨、9級陣風 市府3級開設因應　

根據氣象局預測，此波梅雨雨勢周末最大，為因應梅雨鋒面可能帶來之影響，台南市政府水利局於今日上午9時啟動應變中心三級開設因...

梅雨來襲 公路總局提醒南橫公路封閉至16日

今年第一波梅雨抵台，今明兩天均會為台灣帶來大量降雨。公路總局指出，截至今日上午9時15分，共有道路預警性封閉計1處、道路...

梅雨襲全台今天最明顯 雲林麥寮累積雨量達115.5毫米

中央氣象局發布豪雨特報，滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今天南市有局部大雨或豪雨發生的機率，澎湖、新竹以南至高雄、南投、花蓮地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

我的躺平充電計畫！十大「躺著做也OK的」人生重整術

人生好難，行走社會難免碰到困頓的時候，如果已經盡了全力，仍然發現難以保持動力，其實也不必沮喪，你只是需要好好躺平放鬆、充實自己後再出發。

大雨來了！氣象局大雷雨警示列入高雄湖內、茄萣

氣象預報首波「梅雨季滯留鋒」到來，今早高雄各地都有降雨，雨勢不大，桃源、茄萣、湖內等地3小時累積雨量在10毫米上下，不過...

今年首波梅雨過境威脅全台 專家示警苗栗以南做好準備

今年首波梅雨過境，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今年進入5月梅雨季以來第一波梅雨鋒面，已經在昨天晚間報到，各地陸續轉為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。