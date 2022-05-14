大雨來了！氣象局大雷雨警示列入高雄湖內、茄萣

中央氣象局發布豪雨特報，滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今天南市有局部大雨或豪雨發生的機率，澎湖、新竹以南至高雄、南投、花蓮地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

2022-05-14 10:34