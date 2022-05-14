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台南、高雄大雷雨至上午10時15分 慎防劇烈降雨雷擊
中央氣象局發布15縣市大雨特報，滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今天澎湖、新竹以南至高雄、南投、花蓮地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。
中央氣象局針對台南市、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續至上午10時15分。慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域：
台南市：麻豆區、佳里區、西港區、七股區、將軍區、新化區、善化區、新市區、安定區、仁德區、歸仁區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區。
高雄市：湖內區、茄萣區。
路面濕滑，步行與開車注意安全。能見度低，注意行車安全、減速慢行。進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下並盡量減少與地面接觸的面積。駕車人士如駛經高速公路或天橋，應提防強勁陣風吹
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