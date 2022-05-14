快訊

大片閃電對流胞將移入台灣 彭啟明：西半部要特別小心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南、高雄大雷雨至上午10時15分 慎防劇烈降雨雷擊

聯合報 / 記者楊德宜盧逸峰／台北即時報導
中央氣象局針對台南市、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續至上午10時15分。本報資料照片
中央氣象局針對台南市、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續至上午10時15分。本報資料照片

中央氣象局發布15縣市大雨特報，滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今天澎湖、新竹以南至高雄、南投、花蓮地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

中央氣象局針對台南市、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續至上午10時15分。慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：

台南市：麻豆區、佳里區、西港區、七股區、將軍區、新化區、善化區、新市區、安定區、仁德區、歸仁區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區。

高雄市：湖內區、茄萣區。

路面濕滑，步行與開車注意安全。能見度低，注意行車安全、減速慢行。進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下並盡量減少與地面接觸的面積。駕車人士如駛經高速公路或天橋，應提防強勁陣風吹

氣象局 台南 大雷雨 高雄市

延伸閱讀

最強對流在海上大片紫爆 鄭明典：尾端將漸影響中南部

15縣市大雨特報 吳德榮：慎防累積的致災性降雨

張亞中頻拜會高雄人士 楊秋興分析「選的人會很辛苦」

高雄+3527例且進入社區傳播階段 染疫人口朝高齡化發展

相關新聞

15縣市大雨特報 吳德榮：慎防累積的致災性降雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，滯留鋒的雲系移入台灣，伴隨降水回波，降雨範圍已擴...

大片閃電對流胞將移入台灣 彭啟明：西半部要特別小心

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，台灣西南邊的大片閃電對流胞正準備移入當中，今天西半部要特別小心...

台南、高雄大雷雨至上午10時15分 慎防劇烈降雨雷擊

中央氣象局發布15縣市大雨特報，滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今天澎湖、新竹以南至高雄、南投、花蓮地區及基隆北海岸有局...

食旅新趨勢／把甜點當台灣水果的媒介 法朋把青農努力成果帶上華航

華航與台北人氣甜點店法朋合作，將在台日航線提供法朋設計的季節甜點。華航以「甜點界的香奈兒」來形容法朋，無異宣示後疫情時代客艙服務將朝高檔、精緻趨勢發展；而機上最新推出的鮮果法式甜點，背後則有一段台灣甜點職人與農業生產者間的善緣。

住宿生活幻想破滅 遇到這五種室友簡直「糟透了」

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「室友行為」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大讓人煩躁的室友行為網路聲量排行。

來自南洋的酸辣風味 這些不是泰式的泰式料理最受喜愛！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「泰式料理」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的泰式料理品項。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。