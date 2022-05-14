大片閃電對流胞將移入台灣 彭啟明：西半部要特別小心

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，台灣西南邊的大片閃電對流胞正準備移入當中，今天西半部要特別小心，只能靠守勢戒備了。各地也都有雨，留意逐步降溫，明天會有涼意。

他說，閃電列車長達超過500公里，伴隨一大坨的水氣，真的要提高警覺。

天氣風險公司說，地面鋒面已經來到台灣中部上空，原本模式預期北部地區在鋒面通過時會有明顯的降雨出現，不過目前來看鋒面結構似乎還是不夠完整，閃電訊號可以看出來，分別在琉球的東南方以及廣東沿海一帶有較多的閃電訊號，台灣附近則很零星，對流發展的條件仍不夠好，降雨也比預期來的少。

天氣風險公司說，今天白天到周日地面鋒仍在台灣中南部徘徊，預估廣東一帶有利對流發展的環境還會繼續東移接近，因此中南部地區還是要防範較具規模的對流系統移入，帶來局部強降雨、雷電等劇烈天氣。