最強對流在海上大片紫爆 鄭明典：尾端將漸影響中南部

梅雨滯留鋒面今明兩天強襲台灣。中央氣象局長鄭明典今晨在臉書PO出衛星雲圖，他說，目前最強的對流在海面上。

他說，雲圖上大片紫色區塊，是強對流系統的雲頂，主要在海面上，尾端將逐漸影響台灣中南部。預期這個強對流系統會持續在海面發展，這個現象和梅雨鋒面的結構有關，模式可以掌握到這個趨勢，所以不是隨機發生的現象。

網友紛紛回報「澎湖炸雨中」、「台北就在滴水」、「南投埔里下大雨」、「雲林古坑雨不大」、「高雄鳳山目前微微雨」。

中央氣象局發布大雨特報，滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今天澎湖、新竹以南至高雄、南投、花蓮地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

氣象局說，今天凌晨之後，滯留鋒面逐漸由北往南移動，西半部及東北部地區降雨較全面且持續，並有局部大雨或豪雨發生的機率，東部及東南部地區也有短暫陣雨或雷雨，留意瞬間大雨、雷擊及強陣風，天雨路滑小心安全。