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15縣市大雨特報 吳德榮：慎防累積的致災性降雨
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，滯留鋒的雲系移入台灣，伴隨降水回波，降雨範圍已擴大至台南。
中央氣象局發布大雨特報，滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今天澎湖、新竹以南至高雄、南投、花蓮地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
吳德榮說，今天至下周一滯留鋒徘徊，降雨範圍擴及全台。應注意防範中、小尺度對流系統所伴隨的劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，及累積的致災性降雨。各地氣溫逐日下降、明顯轉涼；北部19至23度，中部20至24度，南部22至28度，東部20至26度。
明天、下周一北部高溫降至20度左右，明晚、下周一晨及下周一晚、周二晨北部最低氣溫下探16度，亦應注意衣著調適。
他說，下周二至周四滯留鋒南移至巴士海峽，各地天氣明顯好轉，東半部仍有局部短暫降雨的機率，西半部山區午後亦有降雨機率；氣溫逐日回升。
吳德榮表示，徘徊在巴士海峽的滯留鋒，其殘餘的水氣將與下一波鋒面合併，下周五起台灣將再度處於不穩定、易降雨的環境。但各國模式如歐、美、加模擬的影響時間、強度都不相同，需繼續觀察。
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