影／哈里斯鷹、紅鳶及飛禽放飛 學生近距離初體驗興奮

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
哈里斯鷹、紅鳶及飛禽放飛，學生近距離初體驗飛行姿態。圖／蔡宗和提供
哈里斯鷹、紅鳶及飛禽放飛，學生近距離初體驗飛行姿態。圖／蔡宗和提供

國立基隆女中空拍機研習社昨天舉辦一場特殊的飛行講座，邀請許多專家介紹在台灣合法開放的猛禽、飛禽，以及相關的馴養方式，現場進行哈里斯鷹、紅鳶放飛及叫飛的互動，學生第一次近距離看到老鷹，都覺得新奇又興奮，近距離觀察不同於多旋翼機的飛行姿態。

講座前半段由馴鷹達人李志騰，進行台灣猛禽的適法性與身體構造介紹。並帶來哈里斯鷹、紅鳶與遊隼等，各種體型的猛禽與現場學生互動，雖然帶著猛禽看起來很帥，在飼養前一定要仔細考慮飼養的條件，並且尊重生命。

後半場邀請「洄瀾鳥園」負責人 黃盈璋，負責協助哈里斯鷹的架鷹、跳拳等互動，學生大呼「飛過來了」。最後馴鷹穿越術更及引學生目光，在馴鷹達人李志騰地引導下，哈里斯鷹穿越不同的障礙，學生驚奇連連。

現場的學生說：第一次能近距離觀察老鷹真的是很特別的經驗，從老鷹飛行的樣子讓他們能了解不同於多旋翼飛行器的飛行姿態，而且還能跟老鷹一起拍照、老鷹飛到手上的難得經驗。

負責活動籌備的空拍研習社指導老師蔡宗和表示，透過實際的觀察與互動，希望讓學生們驗證不同的飛行模式在飛行姿態中，能比較出不同的優缺點。比如多旋翼機能定點垂直起降，定翼型態或拍翼型態能達到較長的飛行時間等又有不同優勢，也期待特寵的議題能使學生額外增加生命教育的附加議題。

基隆女中校長陳明印指出，在基隆有80%的學校都在山邊，都有著豐富的生態資源，就像學校的上空常出現黑鳶等物種，都是學生在生態環境上很好的教材。透過講座的方式，邀請到專業的馴養單位，從不同的物種互動中，引發學生對議題的興趣，從中建立印證物理學與生態保護的觀念。

哈里斯鷹、紅鳶及飛禽放飛，學生近距離初體驗飛行姿態。圖／蔡宗和提供
哈里斯鷹、紅鳶及飛禽放飛，學生近距離初體驗飛行姿態。圖／蔡宗和提供
哈里斯鷹、紅鳶及飛禽放飛，學生近距離初體驗飛行姿態。圖／蔡宗和提供
哈里斯鷹、紅鳶及飛禽放飛，學生近距離初體驗飛行姿態。圖／蔡宗和提供
哈里斯鷹、紅鳶及飛禽放飛，學生近距離初體驗飛行姿態。圖／蔡宗和提供
哈里斯鷹、紅鳶及飛禽放飛，學生近距離初體驗飛行姿態。圖／蔡宗和提供
哈里斯鷹、紅鳶及飛禽放飛，學生近距離初體驗飛行姿態。圖／蔡宗和提供
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基隆 空拍機

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