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防疫女神賈永婕捐再8千口罩 三總院長王智弘讚：及時雨

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
有「防疫女神」之稱的藝人賈永婕今天前往三軍總醫院，捐贈8000個N95口罩，由院長王智弘代表收下。王智弘送上感謝狀，直呼是「及時雨」。
有「防疫女神」之稱的藝人賈永婕今天前往三軍總醫院，捐贈8000個N95口罩，由院長王智弘代表收下。王智弘送上感謝狀，直呼是「及時雨」。

有「防疫女神」之稱的藝人賈永婕今天與萬安生命前往三軍總醫院，捐贈8000個N95口罩，由院長王智弘代表收下。王智弘送上感謝狀，直呼是「及時雨」。賈永婕也在臉書上透露，醫護人員近期口罩使用量大增且急需N95口罩，她和好姐妹小S馬上捐出1.6萬片N95給2間醫院，「再次感謝來自各方的支持，女神抗疫使命必達」。

賈永婕去年因熱心防疫被封為國民防疫女神，今天她在臉書分享，近期疫情嚴峻，醫護人員口罩用量大增。她說一早就收到醫護人員急需N95口罩以供防疫的消息，特別是台北醫學大學附設醫院將支援明天啟用的木柵機廠大型篩檢中心。

賈永婕說她得知消息後，馬上聯繫生產N95的廠商，搶下要出貨到澳洲的急單給台灣醫護人員。自己和公益鐵咖好友小S（徐熙媛）1人10箱，共採購1.6萬片的N95口罩。下午簽完約就立馬搬10箱去北醫，另外10箱送去萬芳醫院，後續還有朋友加入她們的公益行列。

有「防疫女神」之稱的藝人賈永婕今天前往三軍總醫院，捐贈8000個N95口罩，由院長王智弘代表收下。王智弘送上感謝狀，直呼是「及時雨」。
有「防疫女神」之稱的藝人賈永婕今天前往三軍總醫院，捐贈8000個N95口罩，由院長王智弘代表收下。王智弘送上感謝狀，直呼是「及時雨」。
有「防疫女神」之稱的藝人賈永婕今天前往三軍總醫院，捐贈8000個N95口罩，由院長王智弘代表收下。王智弘送上感謝狀，直呼是「及時雨」。
有「防疫女神」之稱的藝人賈永婕今天前往三軍總醫院，捐贈8000個N95口罩，由院長王智弘代表收下。王智弘送上感謝狀，直呼是「及時雨」。
有「防疫女神」之稱的藝人賈永婕今天前往三軍總醫院，捐贈8000個N95口罩，由院長王智弘代表收下。王智弘送上感謝狀，直呼是「及時雨」。
有「防疫女神」之稱的藝人賈永婕今天前往三軍總醫院，捐贈8000個N95口罩，由院長王智弘代表收下。王智弘送上感謝狀，直呼是「及時雨」。
有「防疫女神」之稱的藝人賈永婕今天前往三軍總醫院，捐贈8000個N95口罩，由院長王智弘代表收下。王智弘送上感謝狀，直呼是「及時雨」。
有「防疫女神」之稱的藝人賈永婕今天前往三軍總醫院，捐贈8000個N95口罩，由院長王智弘代表收下。王智弘送上感謝狀，直呼是「及時雨」。

口罩 醫護人員 北醫

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