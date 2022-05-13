媒體、影視業發揮正能量 攜手防自殺

世上沒有解決不了的問題，也絕不會無路可走。對於心理上走投無路的憂鬱個案，全國自殺防治中心致力於點亮明燈，指引他們走出黑暗幽谷。2022年5月6日在台北舉辦的「線上線下攜手防自殺」自殺防治新聞媒體聯繫會議，除了強化媒體和影視作品傳播尊重生命的正向訊息，也針對新冠疫情期間，如何促進民眾心理健康以降低自殺風險，進行交流與討論。

全國自殺防治中心每年都會在年中舉辦自殺防治新聞媒體聯繫會議，今年會議主持人為全國自殺防治中心主任李明濱，與會貴賓有立法委員吳玉琴、中華編劇學會理事長吳洛纓、衛生福利部心理健康司科長廖敏桂，以及社團法人台灣電影文化協會執行長陳伯任。針對最近新冠肺炎Omicron變異株驚人的傳播力，使確診人數爆增，造成民眾不小的心理壓力，如何藉由媒體報導傳遞正確的防疫資訊，促進民眾心理健康，是當前重要的課題。

社團法人台灣自殺防治學會秘書長詹佳達表示，疫情期間，一般民眾除了日常生活受到限制，每天透過新聞報導得知確診數字，難免憂慮自己也會染疫；而確診者除了身體不適外，害怕病情惡化的恐懼讓情緒更易波動；老年人或長照服務使用者，疫情下可能會出現孤寂感上升，暴露於過多負面媒體訊息等情形。面對各種狀況，建議善用心情溫度計APP，以簡單的健康量表，即可讓使用者和其親友了解自身的心情起伏，並提供心情分析建議。

社團法人台灣自殺防治學會理事吳佳儀則表示，壓力管理資訊有助於緩解大眾因疫情帶來的負面心理效應，而媒體亦可平衡創傷負面報導，心理健康促進可多管齊下，藉個人生理健康與心理免疫力之提升，降低自殺風險。

吳玉琴表示，2019年自殺防治法通過後，全國自殺防治中心致力推動六不六要報導原則，亦持續關注青少年自殺議題，這次新加入影視相關產業，相信未來對於媒體報導及影視作品會有更合宜的呈現，共同為自殺防治工作努力。吳玉琴說，諶立中現在成為衛福部心理衛生司司長，不再是心理與口腔司，也代表政府對心理健康的重視。

李明濱說，近年來串流影音平台崛起，影視作品的內容對自殺防治的影響更形重要。如2017年某部美國影集的高收視，連帶影響當地青少年自殺人數，凸顯出影視從業人員在創作過程中，需要更縝密地設想到作品所傳遞的訊息，會對敏感、脆弱族群可能帶來負面影響。期許影視業能協助使作品發揮正向能量，降低潛在有害風險，共建穩固之自殺防治網絡。

心情DOWN到極點 怎麼辦

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★緊急時，可撥打衛生福利部1925安心專線，有專人服務。

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