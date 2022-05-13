運研所導入大數據分析技術 協助台鐵排出最佳班表

交通部運輸研究所花三年利用大數據分析技術，開發出鐵路供需診斷模式軟體，整合台鐵系統供給與需求的數學模式，可用以排定符合旅客需求的班表，並評估工程改善及建設計畫效益。

運研所副所長陳天賜說，台鐵為全國規模最大，車種最為複雜的軌道系統，台鐵全線一天有1000餘班列車，240個車站，每當要發布新的班表前，各列車發車時間，停靠站的方式，往往需要花費數個月的時間用以人工來調整班次間的衝突，此外各班列車停靠站及其時點亦依靠排班人員過去的經驗，缺乏站間運量的支持。

運研所與成大軌道運輸中心合作，經由鐵路運輸供給與需求面向切入，開發完成鐵路供需診斷模式軟體，盼能進一步與台鐵合作，提升其營運效率；對於路線車站新建或改善工程，則變動模式內依實際里程建置之股道位置及數量，則可瞭解新建後對台鐵列車排班的影響。

陳天賜也說，例如鐵路立體化工程，在都會區原有站間新建類似捷運的車站，因缺乏股道待避功能，致使直達快車通行受阻，而影響路網運轉效率與服務績效，然而鐵路立體化，在車站增設股道亦會增加建設成本，本供需診斷模式則可提供各種股道布設方案進行評估，進而選出最適宜的方案。

運研所研發之軟體，在系統供給面能將台鐵路線、車站內股道按里程予以數位化；在需求面將台鐵售票紀錄、約每天有80萬筆，予以清洗轉換為每一小時站間的起迄O-D，將依服務計畫產生的列車初始班表，經過列車的解衝突分析後，獲得實務可運轉的班表，該班表再進行各項變動調整，例如：增減列車發車密度，長短途列車安排，增減列車停靠車站，可產生不同的班表方案，經由模式評估篩選，也能列入旅客延誤時間、台鐵票箱收入等因素，可得到最適班表，加以實務應用。