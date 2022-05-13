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國內疫情延燒醫院財務吃緊 健保署撥200億元解燃眉之急

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
李伯璋說，將為醫院提供現金預撥款，以今年4月健保申報費用為基礎，一次挹注5月及6月的暫付費用，預估金額約200億元，紓緩財務燃眉之急。圖／本報資料照片
李伯璋說，將為醫院提供現金預撥款，以今年4月健保申報費用為基礎，一次挹注5月及6月的暫付費用，預估金額約200億元，紓緩財務燃眉之急。圖／本報資料照片

國內新冠肺炎疫情進入社區流行階段，雙北、基隆及桃園地區醫院醫療負荷沉重，尤其收治中重度患者醫院的照顧負擔加重，面臨一般病人減少及眾多醫事人員辛勤加班等資金壓力。健保署表示，將提供現金預撥款，將以今年4月健保申報費用為基礎，一次挹注5月及6月的暫付費用，預估金額約200億元，紓緩醫院財務燃眉之急，讓醫院更快取得暫付的醫療費用。   

為確保國內醫療院所對疫情的因應及保全醫療量能，行政院長蘇貞昌和衛生福利部長陳時中指示全力支持醫院防疫，務使醫院不必擔心資金問題，確保醫療量能，照護治療中重症患者。     

健保署長李伯璋說，除一次挹注5月及6月的暫付費用，且預計下周起，依各醫院申報4月費用速度，逐一提供現金預撥。同時健保署原預計推動的政策，若需醫院大幅度修正資訊系統部分，將先不訂全面實施時程，延期至疫情趨緩後再請院所配合辦理。       

李伯璋說，醫療院所在防疫中扮演非常重要的角色，新冠肺炎確診個案治療，讓醫事人員承受高風險及高壓力，在此感謝全體醫事人員的努力，健保資源一定會透過各種靈活彈性方案，支持醫院財務，並給予為配合疫情而付出心力的醫療院所經營上的協助。

健保 疫情 新冠肺炎

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