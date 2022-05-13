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「清冠一號」大缺貨 醫師提醒：非人人適合飲用
國內新冠疫情持續延燒，確診人數屢創新高，衛服部核准中醫師開立處方藥「清冠一號」治療患者，不少民眾抱著「沒病喝可強身」心態，大量購買飲用；光田醫院中醫師王敦正表示，清冠一號藥性寒冷，並非人人都適合飲用。
國內新冠確診人數爆增，許多民眾到醫院，都要求醫生開清冠一號，甚至沒有確診的民眾，也詢問能否用清冠一號來增強抵抗力。光田綜合醫院中醫部醫師王敦正認為，清冠一號的藥性較寒涼，未必人人都適合，若本身體質也屬寒涼的人，反而容易拉肚子，因此建議民眾，無論確診與否，先找中醫諮詢，再決定用藥方針。
王敦正指出，清冠一號是由黃芩、魚腥草、北板藍根、栝蔞實、荊芥、薄荷、桑葉、厚朴、炙甘草及防風等10種中藥材所組成，它能減少病毒入侵的數量、阻止病毒的增生、減低免疫不良反應的機率。
王敦正建議，光田醫院中醫部所研發的「抗疫淨冠方」，也跟清冠一號一樣含有黃芩、魚腥草等中藥成分，能減少病毒增生，民眾也可以多參考；若民眾有高風險染疫的可能，「光田防疫茶」含有魚腥草與桑葉等，有抵抗病毒、提高免疫力的功效，民眾可用來防疫保健。但若是體質比較虛弱的，也可以考慮以感冒專方改良、藥性較溫和的「光田元氣茶」，大人小孩皆適合，同樣能增強免疫力。
王敦正強調，現在因為疫情，很多人不敢到醫院，不過各大醫院都陸續推視訊或電話門診，就算無法出門，也能以視訊或電話方式線上就醫，民眾不妨多加利用。
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