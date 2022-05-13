健保署將發200億元暫付款 紓解醫院財務困境

COVID-19本土疫情嚴峻，健保署今天宣布，下週起將以醫院4月申報的健保費用作為基礎，預撥5月及6月暫付款，對全台469家醫院發出約新台幣200億元，助醫院紓解財務燃眉之急。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，醫療院所照護壓力大，不少醫院都協助收治確診病例，恐面臨病房改建、一般病人減少及醫事人員加班費等支出。

衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋今天下午宣布，將以各層級醫院4月健保申報費用作為基礎，預先撥付5月及6月的醫療費用，助醫院紓解財務燃眉之急，預計下週起開始撥款。

李伯璋表示，全台約有469家醫學中心、區域醫院、地區醫院可先獲2個月暫付款，發出金額約200億元。

李伯璋說，醫療院所扮演防疫重要角色，健保會透過各種彈性方案支持醫院財務，並給予醫療院所經營上的協助。