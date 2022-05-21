女王當家打掃好神器！「乾吸濕拖、自動除塵」一淨到底，全方位解決居家清潔痛點

疫情讓全家人宅在家的時間變多，更要重視居家環境清潔，灰塵降落的地板往往是維持潔淨家居的一大重點。然而，家中吸塵器吸頭常常會被毛髮糾結，吸塵完還要濕拖地板、清理集塵盒，更是讓人光用想的就已經累了！現在，打掃可以更輕鬆，LG CordZero™ A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器具自動除塵功能，打掃後不用再弄髒雙手清理集塵盒，乾吸、濕拖一次完成，讓你除塵不費力，在家打掃也能優雅當女王！

LG CordZero™ A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器具自動除塵功能，乾吸、濕拖一次完成。 圖／羅梁攝影

傳統吸塵器吸完地板後還要再拖地，才能達到真正潔淨，花許多時間卻換來腰痠背痛！LG A9T系列乾吸+濕拖一次完成，吸塵可以同時濕拖，灰塵不易飄起，將打掃做得更深度且有效率。

吸塵可以同時濕拖，灰塵不易飄起，打掃更有深度和效率。 圖／羅梁攝影

大拇指一鍵就可以設定吸塵同時濕拖，或是僅需吸塵，各式功能操作簡單隨心所欲。 圖／羅梁攝影

一般吸塵器需定期清理集塵盒，把裡面的髒污灰塵倒出來，後續清潔超麻煩！LG A9T系列自動除塵無須清理集塵盒，不用擔心傾倒集塵盒時會將外漏灰塵吸進鼻子，弄得灰頭土臉。打掃完只需按壓集塵壓縮就能刮除氣旋上毛髮，再將吸塵器放上智慧集塵收納充電座，集塵盒內的髒污就會被自動清空，不沾手也能清潔溜溜，這才是女王該有的生活！

LG A9T系列具自動除塵功能，不沾手也能清潔溜溜。 圖／羅梁攝影

此外，LG A9T系列還有5道過濾程序可過濾99.999%小至0.5微米懸浮微粒，經由英國BAF過敏協會證實可減少屋內塵蟎、花粉、過敏原，造福許多有幼兒、寵物的家庭；二合一毛刷吸頭也可把電風扇網子、窗檯邊的灰塵一掃而空，還有為長髮女性、萌寵家庭量身打造的毛髮專用吸頭，連沙發抱枕上卡住的毛髮都不放過，輕鬆達到清潔零死角，一機搞定家中所有的髒污困擾。

LG A9T系列可去除卡住沙發、床鋪、抱枕的毛髮與過敏原。 圖／羅梁攝影

許多吸塵器一開始很好用，用了一段時間後卻會產生異味，LG A9T系列連這一點都替你想好了！除了自動除塵設計幫你倒垃圾，All-in-One Tower™智慧集塵收納充電座還設計3重過濾系統，透過UVC紫外線殺菌抑制集塵袋內灰塵表面細菌孳生，避免異味生成。吸塵器HEPA濾網、氣旋濾網、微塵濾網，通通可以水洗，不用擔心藏汙納垢，常保乾淨衛生，洗淨後陰乾就能繼續使用，沒有後續耗材問題，最適女王的心。

收納充電座設計3重過濾系統，並透過UVC紫外線殺菌避免集塵袋產生異味。 圖／羅梁攝影

濾網可以水洗，常保乾淨衛生。 圖／羅梁攝影

選對家事好幫手，把平日瑣碎的清潔步驟通通交給它，省下來的時間，就能用愉快的心情和家人共度美好時光。知道現代人追求便利智慧生活，LG A9T系列人性化設計一鍵啟動操作，簡單不用長按，同時配備2顆電池替換、超持久續航力，邊打掃邊充電，打掃5層樓透天厝也沒問題，還有四段可調式伸縮集塵管，無論小孩或老公使用都很順手，兼具隱形吸頭收納、時尚美型外觀，讓你維護居家清潔沒煩惱，從此輕鬆收服髒污、擺脫「跪婦」、優雅當女王！

LG A9T系列人性化設計、雙電池超持久續航力，符合現代人對便利智慧生活的追求。 圖／羅梁攝影

趁著618年中慶，自5/1至7/31購買LG A9T系列並登錄成功者，就送高速震動除蟎吸頭，趕快把握機會入手這台女王級打掃神器，乾吸濕拖、自動除塵一淨到底，讓全家人都輕鬆一下！更多資訊請參閱>> LG CordZero™ A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器