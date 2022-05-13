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運安會建議不具強制力 罹難者家屬籲成立外部監督組織

聯合報 / 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵普悠瑪號事故受難者家屬今日發出聲明，呼籲行政院成立「官方的外部監督組織」，落實鐵道改革。圖／本報資料照
台鐵普悠瑪號事故受難者家屬今日發出聲明，呼籲行政院成立「官方的外部監督組織」，落實鐵道改革。圖／本報資料照

2018年普悠瑪號事故受難者家屬今日發出聲明，指出過去多次表達及爭取參與台鐵檢討改革迄今未獲正視，在台鐵承諾的改革完成之前，竟再發生太魯閣號事故，令人深感痛心及憤怒！聲明也說，近日有關單位竟同意解除了臺鐵近9成的改善事項，更令人懷疑及遺憾臺鐵改革的決心。

受難者家屬認為，鑑於兩次事故均是臺鐵及交通部沈痾陋習所致，而運安會對普悠瑪事故的「18項改善建議」和太魯閣事故的「16項改善建議」都不具強制力，故家屬們懇請並呼籲行政院成立「官方的外部監督組織」，讓太魯閣事故和普悠瑪事故的家屬們共同參與，讓家屬們作為政府改革臺鐵的推手，參與更具意義和推動臺鐵改革之動力。

對於行政院調查小組做出的台鐵總體檢144項改善建議事項，受難者家屬冀望政府應該採用第三方公正機構，重新制定解除的條件、依據、標準、驗證等SOP流程，而非輕率的解除了近9成事項，結果讓解除的項目成為太魯閣事故的主因。

針對解除列管一事，鐵道局曾於日前說明，只要有明確執行計畫並著手執行，就會從總體檢中解除列管，改由鐵道局的定期檢查機制追總，若改進事項未能落實辦理，仍可依照鐵路法67條處30萬到150萬元罰鍰。

受難者家屬也說，行政院政務委員吳澤成是否監督臺鐵、交通部失職了？讓列管的項目輕率被交通部解除，監察機關是否應該行使職權呢？再者政府組織架構是否不健全，讓鐵道局項下人力精簡的營運監理小小組，負責監督全臺鐵的營運安全事宜，真的令人堪憂。

受難者家屬疾呼，冀望臺鐵的安全問題從根源被改善，讓不幸的事故就此終止，永遠不會再發生國人和旅客命喪與臺鐵的悲劇，讓國人和旅客有一條安全回家的鐵道之行，並讓兩起事故不幸罹難的49位和18位家人無辜犧牲生命，更具有意義和價值。守護大家未來行的更安全有保障，莫讓政府草菅人命的輪迴再發生，是所至盼。

受難者 太魯閣

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