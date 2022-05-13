LG官方線上商城週年慶開跑! 最低8折 LG家電買一波 四重回饋引全網暴動：「吃土也要把握這一檔」!

來了！LG官方線上商城第一個週年慶隆重登場！首年週年慶除了祭出全館85折起超值優惠及每天凌晨00:00還可搶限量8折優惠序號外，滿萬再抽自動除塵、充電、收納一機搞定的A9T-MAX濕拖無線吸塵器。而在5/20當天還有「LG愛你一日快閃優惠」，以最划算的價格入手LG明星商品冰箱、顯示器、65吋4K電視等，真的是令人超心動！

現在加入LG 官方線上商城會員除了可享周年慶4重回饋外，運費、安裝費通通都免了，還可獲得1,000元購物金及2%優惠，平時捨不得入手的防疫神器，或是觀望已久的健康智慧家電，是時候實現你的「願望清單」！

LG官方線上商城首年週年慶登場，消費者可趁機一站購足、升級智慧生活。 圖／LG 提供

LG家電每一件都擁有藝術品般的時尚外型，並且以使用者的角度出發，運用創新科技解決各式居家痛點，功能強大齊全，追求生活質感的人往往一試就被圈粉，甚至被網友喻為「家電首選神牌」、「高顏值家電激起我的家事魂啦」、「吃土也要買」！想要汰舊換新、提升生活品質的人，趁週年慶添購LG家電超划算！而最值得入手的必買家電有哪些?這4大夯品LG粉不可錯過必收！

LG家電高顏值與強大功能兼具，趁週年慶添購LG家電超划算。 圖／LG 提供

LG官方線上商城週年慶 最勸拜四大必買家電

1.洗乾護家事好幫手：LG WashTower™ AI智控洗乾衣機

看韓劇，不如活在韓劇裡！家裡擺放這台顏值高、機能足的LG WashTower™ AI智控洗乾衣機，宛如置身浪漫韓劇中，生活質感瞬間提升！LG WashTower™上乾下洗一體成型，大容量(乾16公斤+洗19公斤)，解決家中陽台擺放不了兩台機器的問題，並運用AIDD™人工智慧洗滌技術自動偵測衣物材質，選擇最適合的洗衣模式，呵護衣料又能洗得乾淨；再透過蒸氣洗衣以及低溫除濕式乾衣，殺菌除螨更安心，從此洗衣再也不用看天氣！是居家必備、省時省力省空間的家事好幫手。

LG WashTower™ AI智控洗乾衣機上乾下洗、一體成型，省時省力省空間。 圖／LG 提供

2.回家的第一道除菌防線：LG Styler ®蒸氣電子衣櫥

疫情時代，讓我們用科技來對抗病毒！每天出門身上的外套、皮包都會沾染到不少細菌，回家後又不能馬上清洗，家中擺放這台LG Styler® 蒸氣電子衣櫥，宛如為居家建立一道除菌防線，方便又安心。LG Styler® 蒸氣電子衣櫥採用LG獨家TrueSteam™蒸氣技術，經多項國際認證，可透過衣架擺動及低溫溫和烘乾，達到清新除臭、殺菌除蟎、去除過敏原及除濕的效果。除了可以把吃火鍋、燒烤時穿的衣物放進去消除異味，西裝、襯衫也能透過蒸氣消毒去除皺褶，達到熨燙般平整的效果，透過WiFi還能雲端客製衣物護理行程，保養家中的皮革等各式物件，是全方位的衣物護理高手。此外，LG Styler ®蒸氣電子衣櫥打開門來，就能一秒變身成除濕機，將11坪室內空間輕鬆除溼。這麼多功能的防疫好夥伴，此時不買更待何時?

LG Styler® 蒸氣電子衣櫥「一機3除」：除臭、除菌、除溼，是多功能的防疫好夥伴。 圖／LG 提供

3.涼夏省電祕密武器：LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調

隨著夏天氣溫逐漸升高，家家戶戶男女老少連寵物都需要空調。LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調全新內建WiFi，只要透過ThinQ APP就能用手機操控，並整合家中所有的LG智慧家電，還能以遙控器選擇80%、60%、40%的省電模式，主動節能聰明省荷包。此外，雙迴轉變頻壓縮機運轉效率高，能長時間保持穩定溫度，在舒眠模式下音量可低至19分貝，還搭載英國防過敏認證的抗敏濾網，可吸附花粉、細粉塵、過敏原等微小物質，安心又耐用，炎夏宅生活怎能少了它?

趁著LG官方線上商城周年慶購買空調除了享有免費場勘，幫您挑選最適合的機種外，再回饋500元購物金，消暑省電又省荷包，真是超級貼心啦!

LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調全新內建WiFi，能主動選擇3種省電模式。 圖／LG 提供

4.WFH神隊友：LG gram 16” 極致輕薄筆電白

疫情讓WFH成為常態，每天對著電腦工作、進行視訊會議，下班後也想用電腦來追劇，真的很需要一台輕薄、高效能、隨身帶著走也不怕沒電的大螢幕筆電！LG gram 16吋重量不到1,120克 16:10大螢幕搭配高解析度99%廣色域，寬廣視野、完美螢幕色彩，強大效能提升作業流暢度，工作時超給力，就算加班也有好心情。超強22小時電池續航力，滿足一整天工作的電量需求。輕薄機身同時擁有軍規級耐用認證，無論在家工作或出門移動都能「輕贏隨型」，讓你真正把每一分預算花在刀口上！

LG gram 16吋不到1120g 極致輕薄，更擁有22小時電池續航力。 圖／LG 提供

LG官方線上商城一歲週年慶，加入會員即送千元購物金

想要升級居家防疫力同時兼顧生活品質，就要把握這波超值優惠！5/13至5/22，LG官方商城全館85折起(不得並用其他優惠)，每日限量開搶8折卷(不得並用其他優惠)，活動期間會員單筆消費滿萬即可抽LG CordZeroThinQ A9T系列，把最新的All-in-One濕拖無線吸塵器(A9T-MAX)帶回家！(建議售價：$36,900)。5/20當天更推出「LG愛你一日快閃優惠」熱門商品快閃優惠，讓你怎麼買都划算，一站購足所需用的健康智慧家電不用再猶豫！現在加入LG官方線上商城會員，即刻享有1,000元購物金！免運費+官方免費基本安裝，趕快趁機買好買滿，讓全家人都幸福美滿！