外交人員分享: 語言是帶得走的能力，任何職場皆適用

外交工作甘苦皆備，人格特質是勝任關鍵!

「進入外交部工作至今，我曾外派到美國紐約和緬甸。外派生活是跟其他公部門很不一樣的地方，不僅須具備良好的語言能力，更重要的是迅速適應且融入當地的文化及生活，並盡快對外館的新工作上手。」去年七月剛從派駐緬甸返回臺灣的曾靖惠表示，外派生活得以接觸不同文化，會讓自己更有包容力，並強化從不同角度分析議題的能力，有助於擴大國際視野。但另一方面，相較於一般職業，外交人員常需面對外派或調至不同部門的情況，若適應力不佳、個性內向、不善於與人溝通交流者，磨合期相對較長，適應過程也會格外地辛苦。因此，人格特質是勝任外交工作非常重要的因素。

去年從緬甸返臺的曾靖惠表示，身為外交人員不僅須具備良好的語言能力，更重要的是迅速適應且融入當地及駐外館處的生活，並盡快對新工作上手。 圖／曾靖惠 提供

自從大學選擇政大外交系，成為外交人員就是曾靖惠人生中的職涯規劃，加上適應力佳、家人支持，使其工作以來總是樂在其中，尤其非常珍惜每次的外派機會。她說：「不論在紐約或緬甸，我都可以交到許多好友，即使後來離開當地，我們仍透過social media（社交平台）保持聯繫，而他們也成為我人生中的祝福，這是外派生活給予我個人最大的回饋。」

語言，是帶得走的能力。這不僅適用於外交部，曾靖惠相信在任何職場上都是有助益的，只要你能繼續維持語言的流暢性。 圖／曾靖惠 提供

語言是帶得走的能力，可以適用在任何職場

「語言，是帶得走的能力。這不僅適用於外交部，我相信在任何職場上都會有所助益，只要你能繼續維持語言的流暢性。」曾靖惠分享提到，有些外交部的同仁或前輩，後來調至其他政府機關或轉往民間企業服務，因為擁有卓越的語言能力以及曾經外派的資歷，所以在轉換跑道的過程相對順利。

問到為何參加全民英檢一日考? 曾靖惠表示「這次，報考全民英檢（GEPT）聽說讀寫一日考，一方面是好奇GEPT評量英語程度的精準性；另一方面，一日考對在職人員非常方便，只需空出一天的時間就能完成，而且全民英檢提供不同等級的測驗，每位考生都能依照自己的程度選擇想要挑戰的level（等級），加上測驗的精準度足夠，對語言學習者來說，全民英檢極具指標性。」

人生如逆水行舟，不進則退

曾靖惠表示，自己喜歡嘗試不同挑戰並藉由設立目標來鞭策自我精進。例如她念政大時，曾經是羽球校隊隊長，即便羽球打了這麼多年，仍然不斷在尋求突破自己，喜歡跟比自己實力強的選手一起打，藉此磨練提升球技。

學習語言也是一樣，必須要設立目標，才有努力的方向。去年，曾靖惠成功完成全民英檢中高級聽說讀寫一日考之挑戰，並獲得 GEPT「四項全能獎 」（All -Star MVP）之獎勵。今年，她將繼續挑戰全民英檢的高級測驗，並以「人生如逆水行舟，不進則退」與大家共勉之。

曾靖惠笑著解釋：「有時，我會想像自己是一條鮭魚。因為，鮭魚必須歷經溯游與騰躍的過程才能順利產卵，完成一生中最重要的使命—如果我是鮭魚，卻遲遲無法溯躍，我就會順著水流又退回到原點—所以，我很鼓勵在職人員或考生，為自己設立一個可達成的目標，藉此督促自己以提升學習效率，尤其要避免一直停留在原點，因為當其他人不斷在進步的同時，原地停留的你，已經處於落後的狀態了！」

曾靖惠成功完成全民英檢中高級聽說讀寫一日考之挑戰，並獲得 GEPT 「四項全能獎 」（All -Star MVP）之獎勵；今年，她將繼續挑戰全民英檢的高級測驗。 圖／曾靖惠 提供

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