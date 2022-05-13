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不堪長期虧損 大都會、首都宣布11月起停駛9026路線

聯合報 / 記者盧逸峰／台北即時報導
大都會客運及首都客運今日發出公告，宣布兩公司聯營的9026路線，將自11月1日起暫停代駛。圖／首都客運提供
大都會客運及首都客運今日發出公告，宣布兩公司聯營的9026路線，將自11月1日起暫停代駛。圖／首都客運提供

大都會客運及首都客運今日發出公告，宣布兩公司聯營的9026路線（大武崙-南港），因長期虧損且運量受到疫情衝擊，將自11月1日起暫停代駛該國道路線。

業者說，由大都會客運及首都客運聯營之9026路線之營運許可早在2020年11月28日到期，現為代駛階段，且該路線因長期虧損及新冠疫情影響，更使營運困難，因此決定服務至10月31日止，之後就不再代駛，並感謝所有乘客自該路線2011年12月通車以來的搭乘。

根據路線資訊，9026資訊由基隆市安樂區行經國道1號、國道3號，往返汐止及臺北市南港展覽館，行經安樂區多個社區、基隆長庚醫院後經由汐止，行駛至捷運南港展覽館及南港轉運站，若之後未有業者接手此路線，民眾通勤恐再少一個選擇。

國道 疫情 汐止

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