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紛飛五月雪 油桐花隱身山谷景點推薦！

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
紛飛五月雪，油桐花隱身山谷景點推薦！ 圖片來源/Unsplash
紛飛五月雪，油桐花隱身山谷景點推薦！ 圖片來源/Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「油桐花」話題的網路聲量表現，帶您了解全台八大熱議油桐花景點在哪裡。

每年春末夏初，全台油桐花在翠綠山巒中大力盛開，這些隨風起舞的點點白花，更被譽為「五月雪」，不少民眾也會趁機登山踏青來一趟賞桐之旅。

南部桐花搶先跑，賞桐兼賞螢景點受矚

雲林古坑「荷苞山桐花公園」是本次排行榜中少見的南部賞桐景點，細究網友熱議內容，可發現此處因為氣候緣故，而被視為「全台最早開跑的桐花季」，當地縣府也會配合花季舉辦桐花節等系列活動，因此往往搶先備受矚目，不少網友便表示此處是「南部少有的規模又搶先開的油桐花景點」，且荷苞山作為開放式免門票的休閒公園，更是遠近馳名，受到許多民眾盛讚。

熱議油桐花景點Top8網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
熱議油桐花景點Top8網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

接著幾處熱議的賞桐景點則多以北部居多，如「承天禪寺」與毗鄰的「土城桐花公園」，因周遭有不少登山步道相互串聯，讓隱身步道當中的油桐花景致經常受到熱議，此處更因此成為土城知名的賞桐路線，而想去看油桐花順便健行的民眾在出發前也會先請益當地花況。

油桐花的綻放花期與螢火蟲閃爍的時節相近，因此部分民眾在賞桐之餘也會一起賞螢，像是「十二寮」、「小粗坑」、「東勢林場」等地因常見螢火蟲的蹤跡，吸引不少家長安排親子輕旅行，至當地進行生態之旅。

容易隨風飄落的油桐花，將山間步道覆蓋上一層夢幻白毯，快趁著梅雨季尚未將油桐花打落之前，帶著你的相機來場五月雪饗宴吧！

觀看原文→https://bit.ly/3MfXr8Y

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

桐花 賞螢

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