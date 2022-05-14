每個月都在經歷生理痛！網議這些行為暖心又暖宮

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「生理痛」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大生理痛症狀網路聲量排行，以及暖心暖宮行為有哪些。

不少女性朋友在每個月生理期前後都須經歷一場「生理痛」，有些人會因此有較大的情緒起伏，而有些體質較為敏感的人甚至會因為子宮的劇烈收縮痛到無法自拔。網路上除了常見女性網友分享自己的生理期經驗，也有不少男性網友在搜索能體貼「女性痛」的暖心又暖宮行為。

生理期痛到不行？「生理痘」引網共鳴

網友熱議5大生理痛症狀 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友熱議的生理痛症狀，發現「腹痛腹瀉」及「頭痛」等身體上的疼痛備受討論。其中，「腹痛腹瀉」更是許多女性網友的一大困擾，像有不少人提到自己在生理期期間，腹部時常會有悶痛感，或是有腹瀉等症狀，有網友就表示「生理期我是會肚子痛，然後拉肚子」、「我生理期會胃痛或脹氣也比較容易拉肚子」等，可見不少女性受腹痛腹瀉所苦；而生理期引發的「頭痛」症狀也常讓女性網友大嘆「月經來的頭痛是最痛苦的」、「下輩子我不要當女生，我還會在經期前中後頭痛欲裂週期性疼痛」，認為生理期間的頭痛症狀難以忍受。

另方面，除了身體上的疼痛外，「長痘痘」及「情緒不穩」也是女性經期期間會遇到的症狀，像是日前有篇「生理期都會痘痘爆炸」的貼文，讓不少民眾心有戚戚焉地留言「我也是，而且都是大悶痘那種」、「我也是⋯超級困擾」等；而「情緒不穩」的問題，也讓網友表示「我情緒起伏會變大，一下哭一下笑一下不爽」、「生理期來都會莫名情緒化很容易哭」，紛紛表示自己在生理期期間的情緒容易變得敏感。

網推準備「這個」寵女友暖心又暖宮！

網友熱議暖心暖宮行為Top4 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而部分女性在面臨經痛難耐時，都有些緊急緩和身體不適的小方法，如在「泡熱飲」的討論中，常見女性網友分享伴侶貼心準備一杯黑糖水、桂圓茶或是紅豆湯等熱飲，不只暖了宮，也暖了心。同時，「穴道按摩」也是不少女性網友推薦的應急方法，如有網友就分享「經期我都會做針灸、穴道按摩」、「生理期腰跟下肢都很痠，我男友會幫按摩舒緩痠脹感」等。

除此之外，「止痛藥」及「熱敷品」這類以備不時之需的常備品也多被提及，不乏有「包包裡永遠備著止痛藥，因為不知道哪時候生理期會來，乾脆備著」等留言建議。有趣的是，男性網友也同樣關注「既暖心又暖宮」的行為方法，像是近期有一篇「求救生理期男友活下去的方法」貼文，引來許多網友大力推薦「暖宮貼！不用半夜一直起來換熱水袋真的超讚！」、「有些人用暖宮貼或是暖暖包貼在腹部會舒服點」，可見熱敷品也被用作在女性生理期期間必備的生活暖宮小物之一。

作為女性常見的婦科問題，生理痛難免影響到女性的生活作息及情緒狀態，男性朋友不妨備好黑糖塊在身邊，隨時都可為經歷生理痛的朋友們泡上一杯溫熱飲品，幫助女性緩解生理期帶來的煩躁感。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》