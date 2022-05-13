1成5民眾曾因外觀受不友善 陽光連署推國定臉部平權日

陽光基金會今公布最新的「台灣民眾對外貌的意向與經驗調查」，結果顯示約有1成5民眾曾因外貌遭受不友善對待，推動「台灣臉部平權日」多年的陽光基金會，今年將進一步推動成為台灣國定紀念日，今起於公共政策網路參與平台推動「國定臉部平權日」附議連署，邀請台灣民眾一起完成5000份附議，讓每個不同長相的人都能在友善尊重的社會環境，實踐自己、發揮所長。

據陽光調查發現，56.9%的民眾會因他人有明顯身體特徵而多看一眼，較2019年調查高出6.7個百分點，但會因有明顯特徵外觀而替對方取外號或批評的情形則各下降約3個百分點，或許台灣民眾已多能以同理心對待外觀有明顯特徵者。

陽光基金會執行長舒靜嫻表示，陽光推動5月17日為台灣臉部平權日多年，今年將進一步推動成為台灣的國定紀念日，今天起，陽光在公共政策網路參與平台推動「國定臉部平權日」附議連署，邀請台灣民眾一起完成5000份附議，期待讓在台灣生活的每個人無論顏面外觀如何，都有成為自己、實踐自己的機會，不因外表而來的刻板印象或歧視而遭受限制。

擔任陽光2022臉部平權影片主角的傷友淑妍，在三、四個月大襁褓時，因火災意外導致燒傷，尤以臉和手最為嚴重，需靠持續的復健和手術來對抗孿縮的疤痕，直到小學三年級才完成復建。由於身上疤痕明顯，淑妍常遭受陌生人異樣眼光，國中也曾被同學霸凌，直到高中情況才逐漸好轉。

近年因為疫情，人人戴上口罩，淑妍說，感覺走在路上被投以異樣眼光或盯著看的情況減少了，此次參與拍片的經驗讓淑妍感同身受，深覺口罩成為生活日常後，讓大家無法第一時間看出他人全貌，以往大家很容易單憑外表的第一印象就定義了一個人，但實際上一個人是需透過時間的相處溝通、了解後才能真正認識。