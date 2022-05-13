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小兒染疫後持續呼吸喘？胸腔科權威林孟志提醒回診追蹤

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄長庚胸腔科教授林孟志指出，小兒染疫恢復正常生活後，如仍有呼吸喘等身體不適症狀，最好持續回診追蹤。圖／高市府提供
高雄長庚胸腔科教授林孟志指出，小兒染疫恢復正常生活後，如仍有呼吸喘等身體不適症狀，最好持續回診追蹤。圖／高市府提供

高市有家長投訴，孩子確診隔離復課後仍會喘，希望免上體育課，但體育老師神說「呼吸喘，就把氧氣瓶帶過來」，讓家長覺得不友善。高雄長庚胸腔內科教授林孟志表示，小朋友染疫後以輕症居多，但先前Alpha、Delta等病毒感染的經驗來看，後遺症比例不少，Ｏmicron仍不得而知，因此應提高警覺，建議持續回診追蹤一段時日較安心。

林孟志說，新冠病毒感染後，大部分有喉嚨痛、鼻塞、發燒、咳嗽等類上呼吸道感染的輕微症狀，雖然未必一定到肺炎，但建議小朋友確診恢復正常生活後，如有不舒服情形，最好還是能回診追蹤。

他說，有些人會質疑，染疫復原後看起來都沒怎樣？不過要注意的是，患者之前是否有氣喘或過敏體質，這些都會造成症狀持續甚至加劇。此外，新冠病毒也會造成類似血管內皮的栓塞甚至神經症狀，確診後的小朋友如有不舒服症狀，應回診排除相關症狀的可能，不能一昧認為「本來就沒怎樣」。

林孟志表示，WHO（世界衛生組織）對這類感染後留下的後遺症或併發症，都提高警覺。之前Alpha、Delta病毒感染症狀解除後，有些人仍有疲累、精神無法集中、全身容易痠痛、運動呼吸困難等後遺症，這些都可能與病毒相關，而Omicron這支病毒，醫界仍在探索中。

林孟志表示，小兒染疫後出現血管內皮栓塞等情形，目前案例不多，但不代表沒有，現在各醫院陸續設置新冠肺炎感染後復原門診，建議曾染疫的病患能持續回診追蹤。

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