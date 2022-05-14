來自南洋的酸辣風味 這些不是泰式的泰式料理最受喜愛！
【文·Social Lab社群實驗室】
《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「泰式料理」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的泰式料理品項。
酸甜辣的泰國菜，在台灣是十分常見的異國料理，不過泰式料理菜色眾多，常常讓人不知道該從何下手，若你每次點菜時都有這樣的困擾，不妨先來參考一下網友有哪些熱議的品項吧！
「這兩樣」居然不是正宗泰式口味？ 下飯必備「打拋豬」、「綠咖哩」
日前，有人提問「最愛哪道泰式料理？」引起許多回覆，其中最常被提及的是炸烤類的「椒麻雞」、「月亮蝦餅」，眾多網友表示對其的喜愛，像是「（椒麻雞）酸酸甜甜的，配飯吃超好吃」、「酥酥的餅皮跟滿滿的蝦子，配起來好讚」等等，雖然許多網友非常推薦這兩樣菜品，但其實它們不是正宗泰式料理喔，讓人驚訝到「原來一直都誤會了！」
而提到下飯的泰式料理，可不只是有椒麻雞而已，網友們紛紛提出自己的第一名，像是「打拋豬」、「綠咖哩」皆榜上有名，其中有人提到「辣辣的打拋豬超香」、「加番茄還酸酸甜甜的也很棒」、「綠咖哩的椰香味真的無敵，每次都吃至少三碗飯」等等。而像是「檸檬魚」等魚肉料理也時常被提到，像是「醬汁下飯、魚肉鮮嫩，真的超棒的」，直言無論是酥炸或是用蒸的，都令人食指大動。
而主食的部分，除了基本的泰國米，有些人會選擇像是「炒河粉」、「炒粿條」等，其中有討論說到「超愛那個Q彈的口感」、「大推魚露味甜甜的感覺」等，因為特別的口感與豐富的味道、香氣，是許多人必點的主食之一。
無論是經過改良符合台灣人口味的、或是傳統道地的口味，泰式料理已經用其獨特的酸甜辣風味擄獲台灣人的心，成為許多人相約大啖的美食之一，而在有如此眾多的選擇之下，你最喜歡的又是哪一道呢？
《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》
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