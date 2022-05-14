住宿生活幻想破滅 遇到這五種室友簡直「糟透了」

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「室友行為」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大讓人煩躁的室友行為網路聲量排行。

不論是學校住宿或出門在外租房子，室友都尤其重要，俗話說「好的室友帶你上天堂」，但遇到「壞室友」時不僅影響居住體驗和作息，長久下來更可能會引發爭吵，甚至鬧得不歡而散，而有關抱怨室友的討論也常在網路上引起一片哀嚎，以下這五種最讓人煩躁的室友行為你有遇過嗎？

保持安靜、不打擾別人是基本尊重 和室友作息不合超想搬走

觀察網友對「室友行為」的相關討論，發現其中以「聲音吵鬧」最令人感到困擾，提到如「關櫃子直接用摔的」、「做什麼事情都不戴耳機，別人在做報告、趕作業、唸書也一樣」、「室友有夠吵，連咀嚼聲跟口水聲都超大」等，多認為大家共處於同一個生活空間，不論是休息或讀書工作都容易受到聲音影響，希望大家能互相尊重、體諒對方。

TOP5最讓人煩躁的室友行為 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

此外像「室友晚睡影響睡眠」、「室友太早起床」等與室友「作息不合」的情形也十分常見，且通常在入住後才意識到雙方作息習慣不一，針對學校住宿生，除了換寢與退宿外，網友也提出不少建議如「可以先試試看跟室友溝通」、「一副耳塞拯救你們」、「向學校申請早睡寢吧」等，並建議淺眠者承租外宿套房較為適合。

而「常帶訪客、陌生人回來」也是網路上常被人抱怨的室友行為之一，社群討論區不時會有網友發文請益「室友帶男生回家睡怎麼辦」、「室友天天帶女友回家」等文章，表示在住宿處與陌生人碰面會感到尷尬與不自在，不希望私人空間總是被外人打擾。

另一方面「髒亂、不愛清潔」同樣引起廣大網友共鳴，提到如衛生習慣差、公共空間打掃分工問題等，皆讓人感到煩躁，紛紛留言分享自己的慘痛經歷，像是「吃完東西的回收也都不沖洗，放在桌上好幾天」、「到學期末幾乎都是我自己在打掃」、「髒到房間內果蠅飛來飛去」等。

離開家裡與別人一起生活難免會有不習慣的地方，但能成為室友其實也是一種緣分，如果能學會換位思考、各退一步多為對方著想，理性溝通達成共識，或許就能避免上述種種不快的情形。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》