今年第3度 公會證實飼料每公斤將再漲0.7元

輸入性通膨壓力加大，加上運費高漲，畜牧業者近期接獲通知，外傳飼料每公斤還要再漲0.7元，這是今年第三度調漲；台灣飼料工業同業公會證實，5月飼料每公斤上漲0.7元飼料，明起各飼料廠將陸續發出公文，飼料價格緩步調漲，多少可補貼業者進口的成本壓力。

農委會表示，行政院免飼料進口營業稅5%，將爭取時間再延後，同時確保國內飼料貨源充足。

台灣飼料工業同業公會總幹事鄒信男表示，各飼料廠明起會陸續寄送公文，但也會優待會員客戶到月底，漲價的飼料月結，要到今年7月才收錢，由於大家進口的成本都一樣，因此飼料廠都會跟著漲，飼料進口成本增加，日韓也是這樣的。

根據中央畜產會的資料顯示，玉米粒每公斤12.9元、黃豆粉每公斤17.15元；鄒信男表示，飼料價格處於高檔，加上高漲的運費，進口成本換算下去，沒辦法一次漲足，因為農委會之前都會干預，因此業者要漲價，必須有所根據，連公平會都會關切，「已經寫過兩次報告了」。

鄒信男說，前陣子政府要求飼料凍漲，後來農委會不管價格了，但要求量要準備購足；業者分析推估6、7月份以後，烏俄戰爭會趨緩，屆時進口成本會跌，但政府要求飼料量要買足，要往後備足6個月的量，現在採購，包括運費、船期都要先安排好，目前運費高漲，與3、4月時下單，光運費每公噸相差80美金，等於每公斤的玉米飼料成本差2元多，這也也都是飼料業者多付出的成本。

他表示，這是輸入性通膨，政府要求量要有，價格可以慢慢調整，這是沒有辦法的事情，國內飼料原料九成都靠進口，加上維生素、礦物質等也有很多從大陸、國外等地進口，船運不順，貨櫃、運費都漲很多；年初政府要求飼料業者凍漲，當初就評估過要漲1.5至2元，但當時說不能漲，到5月份才說可漲一些，因此之前漲了0.5元，現在再漲0.7元，多少補貼一點。

鄒信男也說，依照飼料廠的交易習慣是月結，這個月漲價，是下個月才付帳，加上還會優待優良客戶1.5至2個月，因此會到7月份才付錢。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，不只黃豆、玉米，俄烏兩國葵花油占世界供應量約80%，戰爭導致黑海地區葵花油供應中斷，替代性油脂黃豆油和棕櫚油價格上升；加上印尼宣布禁止棕櫚油出口，國內沙拉油18L中盤價，已達歷史新高點1005元，畜牧用的油脂早就漲翻天了；因此，半月前改配方，用脫殼全脂豆粉取代沙拉油，成本維持不便。

養雞業者表示，雞農間聽到的是不只5月漲0.7元，6月也會再調漲0.7元，分月緩漲；飼料、小雞價格都在漲，但確實雞肉價格也有漲，但現在因為疫情關係消費力弱，因此雞農也不必然能賺到錢。